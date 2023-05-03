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تعليم

روشتة لأولياء الأمور لكسر الرهبة والخوف عند الطلاب قبل الامتحانات

الطلاب خلال فترة
الطلاب خلال فترة الامتحانات

أكدت الدكتورة سامية خضر، الخبير التربوي، أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الاستعداد النفسي هو عامل مهم للغاية في أداء الطلاب خلال فترة الامتحانات، فيجب على الطلاب تحسين قدراتهم الذاتية والتحضير الجيد للاختبارات، بما في ذلك الدراسة الجيدة والتدريب والتمرين، وإدارة الوقت وتحسين التحصيل الدراسي ومهارات الاستيعاب والاسترجاع، وتنظيم الجدول الزمني للمذاكرة والنوم والراحة. 

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خبير تعليم يوجه نصائح مهمة للتغلب على التوتر قبل وأثناء فترة الامتحانات

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تأجيل موعد افتتاح متحف قصر الزعفران بجامعة عين شمس

وأوضحت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، لـ “صدى البلد”، أن المقارنة بين الأطفال قد تؤدي إلى الإحباط والتقليل من ثقة الطفل بنفسه، وقد تدفعه للإحساس بعدم الكفاءة، وبدلاً من ذلك يجب على الوالدين تحفيز أطفالهم وتشجيعهم على تحقيق أهدافهم الخاصة وتنمية مواهبهم الفريدة، وإعطاءهم الثقة بأنهم يمتلكون القدرة على النجاح في المجالات التي يختارونها.

وقالت سامية خضر، إنه بالنسبة للرعاية والتغذية ومستوى الإضاءة، فهي عوامل هامة جدًا لضمان صحة وراحة الطلاب خلال فترة الامتحانات، ويجب توفير بيئة مريحة ومناسبة للمذاكرة، وإطعام الطفل بنظام غذائي متوازن يحتوي على العناصر الغذائية الضرورية لصحته وتركيزه، ويجب أيضًا الاهتمام بالنوم والراحة الكافية للطفل، وتحديد عدد ساعات الدراسة المناسبة والمتوافقة مع قدراته الشخصية والحالة النفسية الحالية.

ووجهت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، مجموعة من النصائح لأولياء الأمور للتعامل بها خلال الفترة القادمة، ومنها:

-التخفيف من حدة الضغط الذهني.

تجنب التهديد والوعيد والتخويف.

-مساعد الطلاب في تنظيم الوقت وحسن إدارته، وتحديد  الأولويات من الأساليب التي تساعدة على اجتياز تلك الفترة وتحقق الاستفادة القصوى من الوقت قبل الإمتحانات.

-تخصيص مكان مريح للمذاكرة علي أن تكون الإضاءة مناسبة لراحة العين، ونظيف وجيد التهوية يساعد على تحسين المزاج والشعور بالراحة.

-تشجيع الأبناء على ممارسة تمارين التنفس والاسترخاء من الخطوات الهامة التي تخفف من تأثير التوتر والقلق على الذهن وتساعد على اليقظة الذهنية وتنشيط العقل.

-الابتعاد تماما عن مذاكرة الطلاب في غرف النوم لتجنب الشعور بالنعاس والرغبة في النوم أو أماكن مشاهدة التلفاز.

-معرفة الفروق الفردية، فليس من الضروري أن يكون أولادنا متفوقين في جميع المواد.

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