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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سيمفونية مالر الثالثة على المسرح الكبير بالأوبرا

دار الاوبرا
دار الاوبرا

يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي ومشاركة الميتزوسوبرانو چولي فيظى مع كورالى اكابيلا للنساء والأطفال، قيادة وتدريب مايا چيفينريا ودنيا اكرم وذلك في الثامنة والنصف مساء السبت 6 مايو على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

يتضمن البرنامج السيمفونية الثالثة لمالر والتى كتبها بين عامى 1893 و 1896وتعد أطول مؤلفاته والأطول على الاطلاق فى هذا القالب حيث يستغرق عزفها بين 90 إلى 100 دقيقة ، وتعتبر الأكثر طموحا بين مؤلفاته بسبب حركاتها المتعددة ونادرا ما توصلت محاولات النقاد والخبراء لصياغتها فى وحدة بنائية متكاملة.

فهي عمل ثرى باشكال الحياة ومشروعا ابداعيا يحاول خلاله تصوير الكون ابتداء من مادته الخام وانتهاء بالخالق أو الحب اللذان كان يمزجهما فى مخيلته وتضم ستة حركات اطلق عليهم اسماء بان يستيقظ والصيف يأتي، بماذا تخبرني الزهور في الغدير، بماذا تخبرني الحيوانات في الغابة، بماذا يخبرني الإنسان، بماذا تخبرني الملائكة ، بماذا يخبرني الحب .

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