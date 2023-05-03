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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

طب سوهاج تنظم دورة تدريبية عن الوصف الآمن للمضادات الحيوية

صدى البلد

نظم مركز تطوير التعليم الطبي بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج دورة تدريبية عن "الوصف الآمن للمضادات الحيوية والتنفس الصناعي، وأحدث التوصيات العلمية لعلاج مرضي الالتهاب الرئوي للحالات الحرجة وحالات الرعاية المركزة" وذلك بمقر المركز بالمستشفى الجامعي القديم.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، إن التدريب يهدف الي رفع كفاءة أطباء الرعايات المختلفة، حيث استهدفت الدورة أطباء أقسام الرعاية المركزه والتخدير، الباطنه العامة ، الصدرية، الاطفال والسموم، وذلك علي مدار يومين متتالين.

وأكد "عبدالخالق" أن الجامعة تحرص علي تنظيم تلك الدورات من أجل إكساب الطلاب والأطباء المهارات العملية والإكلينيكية اللازمة وتطوير العملية التعليمية بكلية الطب.

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من جانبه أوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري ان تلك الدورة التدريبية تمت تحت اشراف المجلس الاعلي للجامعات، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، وحاضر فيها كلاً من الدكتور أحمد علي إسماعيل مدرس الرعاية المركزه ومدير مركز تطوير التعليم، والدكتور محمود الشاروني مدرس طب الحالات الحرجة.

من جانبه اضاف الدكتور أحمد علي اسماعيل ان عدد المتدربين بالدورة بلغ ٣٠ متدربا، مشيراً الي ان المركز يقوم بتنظيم العديد من الدورات علي مدار العام من أجل رفع كفاءة ومهارات طلاب الامتياز والأطباء المقيمين، بهدف تقديم خدمة طبية وعلاجية على اعلى مستوى للمرضى.

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