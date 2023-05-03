مصرع طالبة بالسم في سوهاج

لقيت طالبة في نهاية العقد الثاني من العُمر، مصرعها؛ إثر تناولها مادة سامة داخل منزلها، دائرة مركز جهينة غرب محافظة سوهاج، عن طريق الخطأ؛ ما نتج عنه لفظها أنفاسها الأخيرة في سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول المدعوة (شيماء هـ م ح- 16 عامًا- طالبة- تقيم بدائرة المركز)، جثة هامدة، إدعاء تناول مادة سامة.

وبالإنتقال والفحص، وبسؤال كلًا من:" والدها المدعو هيكل م ح- 55 عامًا- صاحب مخبز، ووالدتها المدعوة منى ا ا ا- 47 عامًا- ربة منزل- ويقيمان بذات الناحية"، قررا بقيام نجلتهما المذكورة بتناول مادة سامة بالمنزل عن طريق الخطأ؛ ما نتج عنه لفظها أنفاسها الأخيرة.

وبالكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، تبين أن مصرعها نتيجة تناولها مادة سامة، ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.