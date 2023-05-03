سفارة بلجيكا: عرض أفلام أرشيفية عن زيارة الملكة اليزابيث بمحطة مصر

يشهد عام 2023 العديد من الاحتفالات الخاصة بسفارة بلجيكا، أهمها الذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون والذكرة المئوية لزيارة ملكة بلجيكا إلى مصر ونشأة علم المصريات في بلجيكا.



وقامت سفارة بلجيكا بالقاهرة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، بتنظيم معرض في قصر البارون أمبان حول الزيارات الملكية البلجيكية إلى مصر، وتم افتتاح المعرض من قبل جلالة الملكة ماتيلدا، ملكة بلجيكا و وزير السياحة والآثار احمد عيسى يوم 14 مارس 2023.



وسوف تعرض سفارة بلجيكا بالقاهرة بالتعاون مع وزارة النقل، أفلام أرشيفية عن زيارة الملكة إليزابيث عام 1930 وزيارة ولى عهد بلجيكا، الأمير ليو بولد الثالث والأميرة أستريد عام إلى مصرعام 1932، في محطة مصر وذلك في الفترة من 7 إلى 9 مايو 2023.



وتسعى بلجيكا لإظهار الصداقة التي تربطها بمصر منذ سنوات عديدة والتي تزال مستمرة حتى الآن.