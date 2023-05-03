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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسام حبيب برفقة وائل جسار وشيرين عبد الوهاب ونجوم حفل "روائع الموجي"

صدى البلد

ظهر حسام حبيب برفقة زوجته الفنانة شيرين عيد الوهاب في المملكة العربية السعودية، قبيل مشاركتها في حفل روائع الموجي المقرر إقامته بالرياض غدا.

وحرص حسام حبيب على التقاط عدد من الصور برفقة نجوم الحفل على رأسهم وائل جسار ومي فاروق.
 

واجتمع نجوم حفل روائع الموجي على العشاء أمس، قبل موعد الحفل المقرر إقامته غدا، بدعوة من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.
 وطرحت الشركة المنظمة لحفل روائع الموجي بالسعودية والمفترض إحيائه يوم 4 من شهر مايو القادم على مسرح أبو بكرسالم بالرياض.


وطرحت التذاكر بأربع فئات مختلفة الأولى بـ400 ريال سعودي فيما يعادل 3300 جنيه مصري والثانية بـ300 ريال فيما يعادل بالمصري 2472 والثالثة بـ150ريال  والرابعة بـ100 ريال سعودي فيما يعادل 824 جنيه.
 

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الحفل يضم مجموعة كبيرة من المطربين وعلى رأسهم شيرين عبد الوهاب وأنغام ووائل جسار ومي فاروق وصابر الرباعي وماجد المهندس وعبادي الجوهر.

شيرين الفنانة شيرين المستشار تركي آل الشيخ حفل روائع الموجي حسام حبيب وائل جسار

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