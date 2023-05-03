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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هيتوسع للمرحلة الرابعة .. حقيقة غلق مصنع بيراميدز في مصر

صدى البلد

نفى محمود خيري الخبير في أسواق السيارات، ما تردد من أنباء حول إغلاق مصنع بيراميدز .

وكتب خيري، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، :" اتسألت من أول يوم قولت مقفلش ومش هيقفل، أنا قولت من قبل ١٠٠ مرة إنى ضد البيرواقراطية والعراقيل وان المنظومة الإدارية بحاجه لتعديلات ودى عقبة بوجه استثمار أبناء البلد قبل الأجانب بس كمية كبيرة من ترويج الإشاعات شيء غريب الصراحة ويشكك فى نوايا البعض  ".

وتابع :" المصنع هيتوسع للمرحلة الرابعة كمان فى سبتمبر وماشى فى خطته لانتاج اطارات الملاكى خلال عام زى ما قال من قبل، ومش فاهم ايه المشكله لما مستثمر مصرى يروح يفتح فرع تانى ومصنع ليه فى بلد عربي، هو لما مستثمر خليجى أو أجنبى عموما بيجى مصر هنا ويفتح ويتوسع بيحصل كمية الندب دى وترويج الاشاعات معنديش مشكله تدعم حد خالص من قوانين بتعرقل استثمارة وتطلب تغييرها".

وأضاف : “ أنا عندى مشكلة انك تمارس ترويج الاشاعات واللى بتدعى انك بتشتكى منه ونفسك بلدك تبقى احسن تدمره بلسانك وهبدك على السوشيال ميديا المصنع مقفلش ومنقلش استثمار الراجل توسع وراح بلد تانى جنب شغله هنا، وربنا يكرمه ويروح عشر بلاد كمان بس ميقفلش هنا ويتوسع برضه هنا القوانين الباليه زى ما بتعرقل استثمار برضه ترويج الاشاعات ممكن يخلق مناخ طارد للاستثمار تمنى الخير وابحث عن المعلومه الصحيحة واستخدم عقلك ”.

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