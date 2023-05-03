بمشاركة 2000 شاب وفتاة.. الشباب والرياضة تختتم منافسات أولمبياد المحافظات الحدودية بمطروح

اخُتتمت وزارة الشباب والرياضة ، منافسات الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية، التي تنظمها الوزارة بقيادة الدكتور أشرف صبحي ضمن النسخة الرابعة من الأولمبياد والمقامة بمدينة مطروح تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي-رئيس الجمهورية، خلال الفترة من ٢٨ ابريل حتى ٢ مايو ٢٠٢٣م.

شارك في المنافسات الرياضية للأولمبياد التي نظمتها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة ٢٠٠٠ شاب وفتاة الفائزين في المراحل التمهيدية من الأولمبياد التي أقيمت بكل محافظة على حدة بإجمالي عدد مشاركين ٨٥٠٠٠ ألف شاب وفتاة من محافظات (الوادي الجديد، أسوان، البحر الأحمر، جنوب سيناء، شمال سيناء، مطروح).

وشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حفل ختام النسخة الرابعة من أولمبياد المحافظات الحدودية برفقة كل من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون المناطق النائية والحدودية، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبحضور لفيف من المسؤولين والشخصيات العامة وقيادات الشباب والرياضة والمحافظات الحدودية المُشاركة، بالإضافة إلى عمد ومشايخ والسادة نواب مجلسي النواب والشيوخ بمطروح، وشهد المسئولون مجموعة من الأنشطة والبرامج أقيمت ضمن برنامج الأولمبياد بجانب حضور عدد من المنافسات الرياضية.

هذا وقد أشاد الدكتور أشرف صبحي على رواج المشروعات والأنشطة التي أقامتها ونفذتها الوزارة بمحافظة مطروح طوال مدة تنفيذ ختام الأولمبياد، والتنافس الرياضي الذي ساد الأجواء بين جميع المشاركين، مؤكداً علي مواصلة الوزارة إقامة المشروعات المختلفة لأبناء المحافظات الحدودية على صعيد قطاعي الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الخدمات المقدمة لشباب مصر بكافة المحافظات وبصفة خاصة المحافظات الحدودية.

ووجه وزير الشباب والرياضة تقديره البالغ لجميع محافظي المحافظات الحدودية على التعاون المثمر والبناء في تنفيذ الأولمبياد الرياضي، وتحقيق النجاح لها، والمساهمة في نشر الرياضة بين أبناء المحافظات الحدودية، مؤكداً علي إقامة النسخة الخامسة من أولمبياد المحافظات الحدودية ٢٠٢٤ بمحافظة شمال سيناء.

وبلغ عدد المسابقات الرياضية التي تضمنها أولمبياد المحافظات الحدودية ١٢ لعبة ما بين (خماسي كرة القدم، كرة طائرة، كرة سلة، كرة يد، كرة طائرة شاطئية، تنس طاولة، كاراتيه "كاتا وكومتيه"، كرة سرعة، شطرنج، سباحة "ظهر وحرة ٥٠ متر"، ألعاب قوى" ١٠٠ متر عدو، ٨٠٠ متر جري، وثب طويل" بنين وبنات، خماسي كرة قدم شاطئية "بنين فقط")، إضافة إلى كرة طائرة جلوس لذوي القدرات والهمم.

والتي جاءت نتائجها كالتالي:

أولاً: خماسي كرة القدم (بنين)

المركز الأول محافظة مطروح

المركز الثاني محافظة شمال سيناء

المركز الثالث محافظة البحر الأحمر

• خماسي كرة القدم (بنات)

المركز الأول محافظة مطروح

المركز الثاني محافظة البحر الأحمر

المركز الثالث محافظة شمال سيناء

ثانياً: كرة سلة (بنين)

المركز الأول محافظة البحر الأحمر

المركز الثاني محافظة أسوان

المركز الثالث محافظة جنوب سيناء

• كرة سلة (بنات)

المركز الأول محافظة البحر الأحمر

المركز الثاني محافظة جنوب سيناء

المركز الثالث محافظة مطروح

ثالثاً: كرة يد (بنين)

المركز الأول محافظة أسوان

المركز الثاني محافظة مطروح

المركز الثالث محافظة الوادي الجديد

• كرة يد (بنات)

المركز الأول محافظة أسوان

المركز الثاني محافظة جنوب سيناء

المركز الثالث محافظة الوادي الجديد

رابعاً: كرة طائرة (بنين)

المركز الأول محافظة الوادي الجديد

المركز الثاني محافظة أسوان

المركز الثالث محافظة البحر الأحمر

• كرة طائرة (بنات)

المركز الأول محافظة الوادي الجديد

المركز الثاني محافظة البحر الأحمر

المركز الثالث محافظة جنوب سيناء

خامساً: كرة طائرة شاطئية (بنين)

المركز الأول محافظة الوادي الجديد

المركز الثاني محافظة البحر الأحمر

المركز الثالث محافظة جنوب سيناء

• كرة طائرة شاطئية بنات (بنات)

المركز الأول محافظة الوادي الجديد

المركز الثاني محافظة البحر الأحمر

المركز الثالث محافظة جنوب سيناء

سادساً: كرة قدم شاطئية

المركز الأول محافظة الوادي الجديد

المركز الثاني محافظة البحر الأحمر

المركز الثالث محافظة جنوب سيناء

سابعاً: تنس طاولة (بنين)

المركز الأول محافظة مطروح

المركز الثاني محافظة البحر الأحمر

المركز الثالث محافظة شمال سيناء

• تنس طاولة (بنات)

المركز الأول محافظة أسوان

المركز الثاني محافظة جنوب سيناء

المركز الثالث محافظة شمال سيناء

ثامناً: كرة السرعة (بنين)

المركز الأول محافظة شمال سيناء

المركز الثاني محافظة جنوب سيناء

المركز الثالث محافظة الوادي الجديد

• كرة السرعة (بنات)

المركز الأول محافظة شمال سيناء

المركز الثاني محافظة البحر الأحمر

المركز الثالث محافظة جنوب سيناء

تاسعاً: الشطرنج (بنين)

المركز الأول محافظة مطروح

المركز الثاني محافظة اسوان

المركز الثالث محافظة البحر الاحمر

• الشطرنج (بنات)

المركز الأول محافظة مطروح

المركز الثاني محافظة البحر الاحمر

المركز الثالث محافظة جنوب سيناء

عاشراً: السباحة (٥٠م حرة) من ١٧:١٥ عام (بنين)

المركز الأول محافظة جنوب سيناء

المركز الثاني محافظة البحر الاحمر

المركز الثالث محافظة مطروح

• السباحة (٥٠م حرة) من ١٧:١٥ عام (بنات)

المركز الأول محافظة البحر الاحمر

المركز الثاني محافظة جنوب سيناء

المركز الثالث محافظة مطروح

• السباحة (٥٠م حرة) أكبر من ١٧ عام (بنين)

المركز الأول محافظة جنوب سيناء

المركز الثاني محافظة مطروح

المركز الثالث محافظة البحر الاحمر

• السباحة (٥٠م حرة) أكبر من ١٧ عام (بنات)

المركز الأول محافظة البحر الاحمر

المركز الثاني محافظة مطروح

المركز الثالث محافظة شمال سيناء

• السباحة (٥٠م ظهر) من ١٧:١٥ عام (بنين)

المركز الأول محافظة البحر الاحمر

المركز الثاني محافظة جنوب سيناء

المركز الثالث محافظة مطروح

• السباحة (٥٠م ظهر) من ١٧:١٥ عام (بنات)

المركز الأول محافظة البحر الاحمر

المركز الثاني محافظة مطروح

المركز الثالث محافظة جنوب سيناء

• السباحة (٥٠م ظهر) أكبر من ١٧ عام (بنين)

المركز الأول محافظة البحر الاحمر

المركز الثاني محافظة مطروح

المركز الثالث محافظة شمال سيناء

• السباحة (٥٠م ظهر) أكبر من ١٧ عام (بنات)

المركز الأول محافظة جنوب سيناء

المركز الثاني محافظة البحر الاحمر

المركز الثالث محافظة مطروح

الحادي عشر: العاب القوي

١-الوثب الطويل(بنين)

المركز الأول محافظة شمال سيناء

المركز الثاني محافظة اسوان

المركز الثالث محافظة مطروح

• الوثب الطويل(بنات)

المركز الأول محافظة الوادي الجديد

المركز الثاني محافظة مطروح

المركز الثالث محافظة البحر الاحمر

٢-سباق ١٠٠ م عدو (بنين)

المركز الأول محافظة مطروح

المركز الثاني محافظة اسوان

المركز الثالث محافظة جنوب سيناء

• سباق ١٠٠ م عدو (بنات)

المركز الأول محافظة اسوان

المركز الثاني محافظة الوادي الجديد

المركز الثالث محافظة مطروح

٣-سباق ٨٠٠ م عدو (بنين)

المركز الأول محافظة الوادي الجديد

المركز الثاني محافظة اسوان

المركز الثالث محافظة مطروح

• سباق ٨٠٠ م عدو (بنات)

المركز الأول محافظة اسوان

المركز الثاني محافظة شمال سيناء

المركز الثالث محافظة مطروح

الثاني عشر: الكاراتيه

• مسابقة الكاتا الجماعي (بنين)

المركز الأول محافظة جنوب سيناء

المركز الثاني محافظة البحر الاحمر

المركز الثالث محافظة شمال سيناء

المركز الرابع محافظة مطروح

• مسابقة الكاتا الجماعي (بنات)

المركز الأول محافظة جنوب سيناء

المركز الثاني محافظة البحر الاحمر

المركز الثالث محافظة الوادي الجديد

المركز الرابع محافظة شمال سيناء

• مسابقة الكوميتية فردي وزن تحت ٥٥ كجم (بنين)

المركز الأول محافظة مطروح

المركز الثاني محافظة البحر الاحمر

المركز الثالث محافظة شمال سيناء

• مسابقة الكوميتية فردي وزن ٦١ كجم (بنين)

المركز الأول محافظة مطروح

المركز الثاني محافظة الوادي الجديد

المركز الثالث محافظة شمال سيناء

• مسابقة الكوميتية فردي وزن ٦٧ كجم (بنين)

المركز الأول محافظة مطروح

المركز الثاني محافظة الوادي الجديد

المركز الثالث محافظة شمال سيناء

• مسابقة الكوميتية فردي وزن ٧٥ كجم (بنين)

المركز الأول محافظة جنوب سيناء

المركز الثاني محافظة البحر الاحمر

المركز الثالث محافظة مطروح

• مسابقة الكوميتية فردي وزن ٥٣ كجم (بنات)

المركز الأول محافظة البحر الاحمر

المركز الثاني محافظة مطروح

المركز الثالث محافظة اسوان

• مسابقة الكوميتية فردي وزن ٥٩ كجم (بنات)

المركز الأول محافظة البحر الاحمر

المركز الثاني محافظة مطروح

المركز الثالث محافظة شمال سيناء