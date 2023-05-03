الجمعة.. استئناف دوري الأقزام بالصالة المغطاة في الإسكندرية

تستكمل بطولة الدوري المصري لكرة القدم لقصار القامة “الأقزام” فى المجموعة الرابعة باستضافة نادي الاتحاد السكندري الصالة المغطاة بمدينة الإسكندرية يوم الجمعة الموافق 5/5/2023 الساعة الثانية ظهرا.

وقدم الكابتن علي شعبان، رئيس لجنة رياضات قصار القامة، الشكر لنادي الاتحاد السكندري برئاسة الاستاذ محمد مصلحي ومجلس الإدارة والأستاذ جاسر منير المدير التنفيذي للنادي علي دعمهم للاعبي الدوري المصري للأقزام.

وحضر التمرين الخاص بلاعبي فريق مركز شباب النصر احد الفرق المشاركة في المجموعة الرابعة في وجود الكابتن شيرين فوزي المدير الفني للفريق والأستاذ عصام شحاتة مسئول الفريق وطالب الكابتن علي شعبان جميع اللاعبين بالظهور بالأداء المتميز حيث أن هذة المجموعة علي ملعبهم بمدينة الإسكندرية، وتمني التوفيق لكل الفرق المشاركة حيث انها المرحلة قبل الأخيرة لنهاية الدوري .

وأشاد "شعبان"، باللجنة البارالمبية التى سعت ودعمت نجاح مشروع قصار القامة بالوطن العربي والعالم من خلال دعم الدولة المصرية .

وأعرب علي شعبان عن سعادته بعد الاجتماع الذي تم أمس مع الدكتور حسام الدين مصطفي والكابتن عماد رمضان أمين الصندوق والمهندسة أمل مبدى عضو اللجنة والدكتورة هويدا مندى المدير التنفيذى بعد أن حصلت اللجنة على كل الدعم لنشاط رياضات قصار القامة وحرص اللجنة علي ممارسة أكبر عدد من قصار القامة في ممارسة الرياضة من خلال اللجنة البارالمبية وتوفير كل الدعم سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

كما قدم الشكر للجنة البارالمبية على توفير المناخ المناسب للاعبين لاستكمال الدوري الجمعة المقبلة في مدينة الإسكندرية علي ان يكون ختام الدوري بمدينة شرم الشيخ بعد الانتهاء من المشاركة في البطولة الافرواسيوية المقرر لها نهاية مايو ٢٠٢٣ بالمغرب وتم اختيار مدينة شرم الشيخ لإقامة ختام الدورة المصرى بحضور رؤساء ومسئولي المنتخبات العربية في كل من المغرب الأردن العراق سوريا فلسطين لبنان السودان خلال شهر يونيو ٢٠٢٣.

وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية، أن اللجنة تولى اهتماما خاصا بمسابقات كرة القدم لقصار القامة فى مصر محليا ودوليا، حيث نجحت لجنة كرة القدم للاقزام التابعة للجنة البارالمبية فى تنظيم أول دورى محلى ضم العديد من الفرق المصرية تحت رعاية ودعم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بمركز شباب الجزيرة .

وأضاف أن اللجنة البارالمبية تدعم هذا المنتخب لاستكمال مسيرته فى المشاركات القارية والعالمية .