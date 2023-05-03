عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الجمعة.. استئناف دوري الأقزام بالصالة المغطاة في الإسكندرية

صدى البلد

تستكمل بطولة الدوري المصري لكرة القدم لقصار القامة “الأقزام” فى المجموعة الرابعة  باستضافة نادي الاتحاد السكندري الصالة المغطاة بمدينة الإسكندرية يوم الجمعة الموافق 5/5/2023 الساعة الثانية ظهرا. 

وقدم الكابتن علي شعبان، رئيس لجنة رياضات قصار القامة، الشكر لنادي الاتحاد السكندري برئاسة الاستاذ محمد مصلحي ومجلس الإدارة والأستاذ جاسر منير المدير التنفيذي للنادي علي دعمهم للاعبي الدوري المصري للأقزام.

وحضر التمرين الخاص بلاعبي فريق مركز شباب النصر احد الفرق المشاركة في المجموعة الرابعة في وجود الكابتن شيرين فوزي المدير الفني للفريق والأستاذ عصام شحاتة مسئول الفريق وطالب الكابتن علي شعبان جميع اللاعبين بالظهور بالأداء المتميز حيث أن هذة المجموعة علي ملعبهم بمدينة الإسكندرية، وتمني التوفيق لكل الفرق المشاركة حيث انها المرحلة قبل الأخيرة لنهاية الدوري .

وأشاد "شعبان"، باللجنة البارالمبية التى سعت ودعمت  نجاح مشروع قصار القامة بالوطن العربي والعالم من خلال دعم الدولة المصرية .

وأعرب علي شعبان عن سعادته بعد الاجتماع الذي تم أمس مع الدكتور حسام الدين مصطفي والكابتن عماد رمضان أمين الصندوق والمهندسة أمل مبدى عضو اللجنة والدكتورة هويدا مندى المدير التنفيذى  بعد أن حصلت اللجنة على كل الدعم لنشاط رياضات قصار القامة وحرص اللجنة علي ممارسة أكبر عدد من قصار القامة في ممارسة الرياضة من خلال اللجنة البارالمبية وتوفير كل الدعم سواء على المستوى المحلي أو الدولي. 

كما قدم الشكر للجنة البارالمبية على توفير المناخ المناسب للاعبين لاستكمال الدوري الجمعة المقبلة في مدينة الإسكندرية علي ان يكون ختام الدوري بمدينة شرم الشيخ بعد الانتهاء من المشاركة في البطولة الافرواسيوية المقرر لها نهاية مايو ٢٠٢٣ بالمغرب وتم اختيار مدينة شرم الشيخ لإقامة ختام الدورة المصرى  بحضور رؤساء ومسئولي المنتخبات العربية في كل من المغرب الأردن العراق سوريا فلسطين لبنان السودان خلال شهر يونيو ٢٠٢٣.

وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية، أن اللجنة تولى اهتماما خاصا بمسابقات كرة القدم لقصار القامة فى مصر محليا ودوليا، حيث نجحت لجنة كرة القدم للاقزام التابعة للجنة البارالمبية فى تنظيم أول دورى محلى ضم العديد من الفرق المصرية تحت رعاية ودعم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بمركز شباب الجزيرة .

وأضاف أن اللجنة البارالمبية تدعم هذا المنتخب لاستكمال مسيرته فى المشاركات القارية والعالمية .

ادي الاتحاد السكندري الافرواسيوية الاتحاد السكندري الجمعة المقبلة الدكتور حسام الدين مصطفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من الخطيب على تغيير منافس الأهلي في بطولة السوبر

اتظلم.. أول تعليق من حازم إمام على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

إجراء عاجل من كاف ضد الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد عالميا..ومفاجأة في قيمة الطن الآن بمصر

الأب المكلوم عاد من السعودية لدفن أمه ليفاجئ بمقتل ابنه| تفاصيل مؤلمة

180 جنيها دفعة واحدة|تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار21 الآن

راجعة زي زمان| هبوط أسعار الفراخ.. متى تنخفض تحت الـ50 ؟

دخان فوق الكرملين| اللحظات الأولي لمحاولة اغتيال الرئيس الروسي ..شاهد

موضوعات متعلقة

حاجة تضحك .. الغندور يعلق على انتقاد أمير مرتضى

ترشيحاتنا

ورطة إفريقية لمنافس الأهلي| الترجي التونسي مهدد بعقوبات صارمة.. و"كاف" يحسم الموقف غدا

بيان عاجل من أمريكا بعد محاولة اغتيال بوتين

الخطيب ومرتضى منصور..رموز الرياضة والفن يشاركون في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني|صور

اصبروا علينا.. ضياء رشوان للمصريين: ستشعرون بإيجابية الحوار الوطني خطوة بخطوة

عمرو موسى عن أسئلة المواطنين: الإجابة يجب أن تكون صريحة حتى ولو صادمة

وزير التعليم: توجيهات رئاسية بتذليل العقبات أمام الطلاب العائدين من السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير عاجل من إعطاء العسل للأطفال في هذا العمر

أكثر 10 وظائف مطلوبة في العالم.. تعرف عليها

تحذير.. مدة الصلاحية الحقيقية للحوم والدجاج داخل الثلاجة

مبلغ خيالي| كم خسر الزمالك بعد اعتذاره عن لعب السوبر أمام الأهلي؟

فيديو

عاجل| تكليف رئاسي بمد التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال السنوات المقبلة

الموضوع كبير..السبب الحقيقي لانسحاب الزمالك أمام الأهلي في مباراة السوبر المصري «فيديوجراف»

عائد مرتفع ومميزات عديدة.. طرح شهادة استثمار جديدة في مصر

شاهد .. شمس الكويتية تطرح كليب يا متعلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ