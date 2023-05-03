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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مياه القناة : البدء في تركيب الوصلات المنزلية للصرف الصحي بالعوايضة

رئيس مياه القناة
رئيس مياه القناة

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، الانتهاء الكامل من محطة وشبكات الانحدار لصرف صحي منطقة العوايضة التابعة لقرية الشروق بمركز ومدينة القصاصين، والبدء في تنفيذ توصيل الوصلات المنزلية للمواطنين، وفتح باب التعاقد للأهالي.

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قال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه تم الانتهاء من تركيب الوصلات المنزلية والربط علي الشبكات لمحطة رفع الصرف الصحي الجميزة بالوادي الأخضر، التابعة لمركز ومدينة القصاصين، وذلك بعد ان تم الانتهاء من جميع الانشاءات الخاصة بالمحطة، لافتا الى متابعته المستمرة لأعمال ومد خطوط شبكات الصرف الصحي لمحطة رفع المحسمة والتي تدخل الخدمة قريبا .

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن محطة رفع صرف صحي العوايضه، بدأت فيها الشركة بالفتح الفعلي لباب التعاقد للأهالي وتركيب الوصلات المنزلية والربط على الشبكات، وذلك بعد أن تم الانتهاء تماما من مد جميع خطوط الانحدار لشبكات الصرف الصحي، وإنشاء غرف التفتيش وبالوعات الصرف، والتشغيل التجريبي للمحطة، ومراجعة خطوط وشبكات الطرد الواصلة من المحطة لشبكات.

وأضاف عصمت، أن محطات رفع الصرف الصحي الجديدة التي تم تنفيذها تساهم بشكل كبير فى رفع نسبة تغطية الخدمة بالقري والمناطق المحرومة، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفا ان الشركة في إقليم محافظات القناة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، مستمرة في تقديم خدمات أفضل ومتميزة سواء في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي.

الاسماعيلية اللواء عبد الحميد عصمت تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى

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