عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأسباب عديدة.. السويد تستعد لتوجيه ضربة إلى الاتحاد الأوروبي

السويد
السويد

أفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بأن رئيس حزب الديمقراطيين السويديين، جيمي أوكيسون، يعتقد أن الوقت قد حان لكي تعيد السويد التفكير في عضويتها في الاتحاد الأوروبي.

وحسب “ديلي ميل”، قال أوكيسون: “توجد اليوم أسباب وجيهة لإجراء مراجعة جادة لعضويتنا في الاتحاد".

وأوضح أن “السويد تفقد استقلاليتها تدريجياً حيث يواصل الاتحاد الأوروبي توسيع نفوذه ليشمل جميع مجالات الحياة في البلاد”.

السويد ترفض نشر أسلحة نووية على حدودها بعد انضمامها للناتو

روسيا تتعهد بالرد على طرد 5 من أعضاء بعثتها الدبلوماسية في السويد

واشتكى رئيس حزب الديمقراطيين السويديين من أن "السياسيين الألمان أو البولنديين أو الفرنسيين هم الذين يقررون أساسًا نوع السيارة التي يمكنك شراؤها، وكم يجب أن يكون سعر الغاز، ونوع الشجرة التي يمكنك قطعها على ممتلكاتك".

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يسير في المسار الخطأ، وأي انتخابات في السويد قد تفقد أهميتها بسبب تصرفات بروكسل.

وقالت “ديلي ميل” إن هذه المشاعر يمكن تؤدي إلى الخروج من الاتحاد، على غرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.

أوكيسون الاتحاد الأوروبي السويد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراء عاجل من كاف ضد الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

أول رد فعل من الخطيب على تغيير منافس الأهلي في بطولة السوبر

اتظلم.. أول تعليق من حازم إمام على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد عالميا..ومفاجأة في قيمة الطن الآن بمصر

الأب المكلوم عاد من السعودية لدفن أمه ليفاجئ بمقتل ابنه| تفاصيل مؤلمة

180 جنيها دفعة واحدة|تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار21 الآن

قرار عاجل من بيراميدز بشأن مواجهة الأهلي في السوبر

راجعة زي زمان| هبوط أسعار الفراخ.. متى تنخفض تحت الـ50 ؟

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من أمريكا بعد محاولة اغتيال بوتين

تسريب معلومات سرية .. أنباء عن إلغاء زيارة زيلينسكي إلى ألمانيا

روسيا: يجب تدمير النظام الأوكراني بشكل كامل.. ولا تفاوض مع زيلينسكي

مفاجأة مدوية .. أمريكا تقود هجوم الجيش الأوكراني المضاد لـ روسيا

يضر بسمعة أمريكا .. فضيحة البنتاجون تثير غضب زيلينسكي

بعد محاولة اغتيال بوتين.. تحرك عاجل من روسيا ضد زيلينسكي

خطأ كبير.. مكتب الرئيس الأوكراني يعنف دول حلف الناتو

أوكرانيا: روسيا تستعد لشن هجوم شامل علينا

ترشيحاتنا

ورطة إفريقية لمنافس الأهلي| الترجي التونسي مهدد بعقوبات صارمة.. و"كاف" يحسم الموقف غدا

الأمن البرازيلي يداهم منزل الرئيس السابق بولسونارو.. ما الأمر؟

الرئيس السيسي: دعوت للحوار الوطني ليقيني الراسخ بقدرات الدولة على التقدم

بعد إصابة فنان شهير .. أعراض صادمة تشير للتعرّض لجلطة في المخ

التعليم العالي: التغاضي عن شرط قضاء الطالب50% من السنوات الدراسية بمصر للعائدين من السودان

قرار عاجل من البنك المركزي السعودي بشأن من دون الـ 18 عامًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنفيذ مشاريع مشتركة.. مكتبة الإسكندرية توقع اتفاقية تعاون مع معهد الشارقة للتراث

الخطيب ومرتضى منصور ورموز الرياضة والفن يشاركون في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني|صور

تحذير عاجل من إعطاء العسل للأطفال في هذا العمر

أكثر 10 وظائف مطلوبة في العالم.. تعرف عليها

فيديو

عاجل| تكليف رئاسي بمد التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال السنوات المقبلة

الموضوع كبير..السبب الحقيقي لانسحاب الزمالك أمام الأهلي في مباراة السوبر المصري «فيديوجراف»

عائد مرتفع ومميزات عديدة.. طرح شهادة استثمار جديدة في مصر

شاهد .. شمس الكويتية تطرح كليب يا متعلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ