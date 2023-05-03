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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

5 سنوات .. إدراج شركة مصر نت وجمعية نور الخيرية على قوائم الإرهاب

صدى البلد

قررت محكمة جنايات القاهرة إدراج كل من شركة "مصر نت للإنترنت" ، جمعية "نور الخيرية للخدمات الاجتماعية" على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إصدار هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من الآثار القانونية التى نظمتها المادة السابعة من القانون سالف الذكر وأمرت المحكمة بنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. 

 

صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولى حلمى كساب رئيس الدائرة (10 جنوب) وعضوية المستشارين عبد العظيم محمد العشرى ، أحمد ماهر الجندى الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة وحضور هشام دبوس وكيل نيابة أمن الدولة العليا وأمانة سر إسلام عاشور 

وتضمن القرار:  فى طلب الإدراج رقم 3 لسنة 2023 إدراج كيانات إرهابية فى القضية رقم 590 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا قررت المحكمة المنعقدة فى غرفة المشورة إدراج كل من شركة "مصر نت للإنترنت" ، جمعية "نور الخيرية للخدمات الاجتماعية" على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إصدار هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من الآثار القانونية. 

محكمة جنايات القاهرة إدراج شركة مصر نت للإنترنت جمعية نور الخيرية قائمة الكيانات الإرهابية الجريدة الرسمية

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