مجددا.. سيدة أمريكية ثمانينية تلاحق ترامب بتهمة التحرش| فيديو

رصدت فضائية العربية تقرير فيديو عن سيدة أمريكية ثمانينية تلاحق ترامب بتهمة التحرش، فهي المرأة الثالثة على التوالي التي تلاحق ترامب بتهمة التحرش بها قبل نحو أربعين عاما.

وعرض التقرير، أنها سيدة تدعي "جيسيكا ليدز" وتبلغ من العمر 81 عاما، كانت قد كشفت عن تحرش وقع قبل أربعين عاما خلال إدلائها بشهادتها في قضية أخرى، وأيضا الصحفية السابقة " إي جين كارول" تقاضي ترامب بتهمتي الاغتصاب والتشهير.

وأضاف التقرير، ان الرئيس السابق كان قد مثل أمام القضاء فى مطلع أبريل الماضي فى قضية دفع أموال لنجمة أفلام إباحية، لشراء صمتها عن علاقة سابقة.

فيما أفادت تقارير، أن نحو 12 امرأة وجهت اتهامات بالتحرش للرئيس السابق خلال حملته الانتخابية عام 2016التي فاز بها رئيسا للبلاد، وكان ترامب نفى كل التهم الموجهة له، مؤكدا أن هذه الاتهامات لها خلفيات سياسية.