بسبب سلاح روسي مرعب.. الجيش الأوكراني يستغيث بـ أمريكا

قال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يورى إحنات، إن الصواريخ الانزلاقية الروسية المتقدمة أصبحت مصدر إزعاج خطير للقوات المسلحة الأوكرانية.

وكشف إحنات، لمجلة “نيوزويك” الأمريكية، أن "هذه الصواريخ تطير حوالي 70 كيلومترا ويمكن أن تضرب البنية التحتية الحيوية. لا يمكننا مقاومة هذا النوع من الذخيرة”.

وطلب المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، من الغرب طائرات إف-16 لخلق توازن قوى في الجو.

وفي وقت سابق، وصف المحلل العسكري جاي مكاردل، "الصواريخ الانزلاقية" الروسية بأنها "سلاح رائع" يمكنه إصابة عدد كبير من الأهداف وإلحاق أضرار جسيمة بالعدو.