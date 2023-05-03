يوفنتوس يفوز بصعوبة على ليتشي ويرتقي لوصافة الدوري الإيطالي

نجح فريق يوفنتوس في تحقيق الفوز على نظيره ليتشي، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما، في إطار الجولة 33 من بطولة الدوري الإيطالي.

تقدم فريق يوفنتوس بالهدف الأول في الدقيقة 15 عن طريق باريديس ثم تعادل ليتشي في الدقيقة 37 من ركلة جزاء سجلها أسان كيسي.

وسجل فلاهوفيتش هدف الفوز في الدقيقة 40 لصالح فريق يوفنتوس.



تشكيل يوفنتوس



حراسة المرمي: تشيزني.

خط الدفاع: بريمر، بونوتشي، دانيلو ودى تشيليو.

خط الوسط: فاجيولي، باريديس وميرتي.

خط الهجوم: كوستيتش، دي ماريا وفلاهوفيتش.

وارتقى فريق يوفنتوس إلى وصافة الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة، فيما يأتي فريق ليتشي في المركز السادس عشر برصيد 31 نقطة.