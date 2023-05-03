كلمة سلام.. أحدث أغنيات رامي جمال والطرح قريبا

يستعد المطرب والملحن رامي جمال، لطرح أغنيته جديدة بعنوان كلمة سلام، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



وبدأت رامي جمال الترويج للأغنية عن طريق صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام حيث طرح البوستر الدعائى للأغنية وعلق عليها قائلا: “كلمه_سلام” قريبا من اقرب الاغاني اللي لحنتها لقلبي خليكم جاهزين بقي.

أحدث أغاني رامي جمال

كان رامي جمال، طرح مؤخرا أغنية "قمر ومنور" من كلمات عمرو المصرى، وألحان محمود أنور، وتوزيع أسامة الخطيب، وإشراف ياسر خليل، وإنتاج "نجوم ريكوردز" وكانت واحدة من ضمن أغنيات ألبوم "يستاهل بوستين".

وألبوم "يستاهل بوستين"، ضم 12 أغنية مثل "بقيت أخاف"، "خلينا قاعدين"، "موقف ضعف"، "قمر ومنور"، "أنا دلعت"، "مسيرى أنساك"، "أدبتنا الدنيا"، "شفت الحقيقة"، "سيبنا بعض"، "كلمينى شوية عنى"، "فى جمال كده".

وتعاون رامي جمال في الألبوم مع الشعراء أمير طعيمة، أحمد عبد النبى، محمد أبو نعمه، عمرو المصرى، أحمد المالكى، محمد عاطف، إبراهيم جاد ومن الملحنين أحمد العدل، غريب، محمود أنور، مدين، محمد أنيس.

أما الموزعين أحمد ابراهيم، توما، الهامى دهيمة، وأحمد حسام، وسام عبدالمنعم، أسامة الخطيب، يحيي يوسف، أحمد عبد السلام، كما قدم رامى جمال عدد من الأغنيات من ألحانه.