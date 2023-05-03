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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صناعة الشيوخ: بدء الجلسة الأولى للحوار الوطني يقطع طريق التشكيك في مساره

المهندس محمد المنزلاوى
المهندس محمد المنزلاوى

اعتبر المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ بدء اولى جلسات الحوار الوطنى اليوم بمثابة ضربة قوية ضد كل من حاولوا التشكيك فى مسار هذا الحوار التاريخى الذى يؤكد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والقوى السياسية والشعبية والحزبية على انجاحه مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك تأكيد الرئيس السيسى فى كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنً.


وأكد " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم ثقته التامة فى قدرة الحوار الوطنى على صياغة مستقبل سياسى واقتصادى واعد لمصر وشعبها مع زيادة القواسم والمساحات المشتركة بين مختلف أطياف المجتمع لتأسيس الجمهورية الجديدة  بتجمع مختلف الرؤى على مائدة واحدة والوصول لنتائج تعود بالنفع على الوطن مشيراً الى أن الحوار الوطني دعت إليه القيادة السياسية من منطلق حرص وطني يسعى لاصطفاف الجميع ويتم برعايتها بهدف استكمال المسيرة الإصلاحية وسط الانفتاح على الجميع لطرح رؤاهم، حتى تتحقق المصلحة العامة في مفهومها الأعم والأشمل، وإرساء أن الحوار يأتي لنكون سويا يدًا واحدة في صالح الوطن واحتياجاته.


وأعرب المهندس محمد المنزلاوى عن ثقته التامة فى استجابة الرئيس السيسى لكل القرارات والتوصيات والنتائج التى سوف تسفر عن هذا الحوار لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية مثمناً الجهود الجبارة من مجلس الأمناء انعقاده الدائم حتى الوصول الى بدء جلساته العامة اليوم لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي وتهيئة الأجواء لإثراء مخرجات الحوار الوطني وضمان إعمال الديمقراطية والشفافية لاستيعاب كافة الآراء خلال الجلسات

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