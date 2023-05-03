كاف يورط الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا

ورط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل أيام من مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا.



وحدد الاتحاد الإفريقي "كاف"، يوم 12 مايو المقبل، موعدًا لذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.



ويتواجد الأهلي في الإمارات في الوقت الحالي، استعدادًا لخوض لقاء هام أمام بيراميدز، في نهائي كأس السوبر المصري، يوم 5 مايو.



ووفقًا لتقارير صحفية فأن الأهلي أصبح يفاضل بين يومي 8 أو 9 للسفر لتونس من أجل خوض لقاء الترجي، في نفس الوقت الذي لديه مواجهة محلية في الدوري أمام حرس الحدود في نفس اليوم.



الأهلي ضد الترجي



فمن المنتظر أن تؤجل رابطة الأندية المصرية لقاء الأهلي وحرس الحدود في الدوري، للسماح للنادي الأهلي بالاستعداد الجيد لفريق الترجي في مواجهة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.