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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس حزب المصريين: العمل الحزبي يعيش عصرا ذهبيا في عهد السيسي

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين

أجرت لما جبريل، مراسلة قناة "إكسترا نيوز" لقاء مع  المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، على هامش فعاليات انطلاق جلسات الحوار الوطني.

وقال أبو العطا إن المحور الاقتصادي يمس احتياجات المواطنين بصورة مباشرة، وهو أساس لقاءات الحوار الوطني، فالسياسة بلا استقرار أو اقتصاد لن تكون موجودة.

وأضاف أن اهتمامات تحالف الأحزاب المصرية، الذي يتصدره 42 حزبا بينهم حزب المصريين- يتصدرها الملف الاقتصادي يليه الاجتماعي وأخيرا السياسي، موضحا أن الخلاف السياسي الحالي يتمحور حول آلية نظام الانتخابات التشريعية "القائمة المطلقة أو النسبية أو النسبية المشروطة".

استقرار سياسي وحزبي

وأوضح أن العمل الحزبي، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، ينعم باستقرار سياسي وحزبي، وأردف "نحن في عصر ذهبي بالنسبة للأحزاب"، مضيفا أن ضعف الإمكانيات المالية تعوق التواجد الحزبي في الشارع المصري، وقال إنهم يفضلون تمويل الدولة "احنا انتمائنا للدولة المصرية ولا نخضع لتمويلات خارجية قد تكون ضد الدولة.

وبيّن أن الأحزاب السياسية لا تأخذ أي تمويلات من الدولة وتعتمد فقط على التبرعات ولكنها غير كافية، مشير إلى تقديم تحالف الأحزاب السياسية ورقة عمل بالإصلاحات السياسية المطلوبة إلى مجلس أمناء الحوار الوطني.

أحتياجات المواطن استقرار سياسي إكسترا نيوز الأحزاب المصرية الانتخابات التشريعية

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