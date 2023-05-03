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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيديو غريب.. رجلا أمن يحاولان الصعود لقبة الكرملين قبل هجوم المسيرات

صدى البلد

وثق مقطع فيديو متداول، رصد رجلي أمن يصعدان إلى قبة الكرملين قبل هجوم المسيرات بثوان، دون الحديث عن تفاصيل حول مهمتهما.

وأظهر الفيديو، محاولة رجلي أمن الصعود إلى قبة الكرملين مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك قبل هجوم الطائرات المسيرة بثوان.

استهداف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وفي وقت سابق، قالت خدمة الكرملين الصحفية إن نظام كييف حاول فجر الأربعاء ضرب طائرتين بدون طيار في مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، وتم تعطيل طائرتين.

ولم تقع إصابات أو أضرار بالممتلكات نتيجة لذلك.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في وقت لاحق إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لم يكن بالكرملين في تلك اللحظة.

وأكد الكرملين أن هذا هجوم إرهابي مخطط ومحاولة اغتيال رئيس الدولة، وتحتفظ روسيا بالحق في اتخاذ إجراءات جوابية متى وكيفما تراها مناسبة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نفى اليوم الأربعاء، مسؤولية بلاده عن محاولة اغتيال نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي في مدينة هلسنكي أثناء زيارته لفنلندا اليوم، إن أوكرانيا لا تستهدف بوتين أو روسيا، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأضاف الرئيس الأوكراني أن كييف ليس لديها ما يكفي من الأسلحة لتجنيبها في مثل هذه الحوادث.

وأوضح زيلينسكي أنه يقاتل فقط من أجل حرية بلاده ، يدافع عن القرى والمدن داخل بلاده وأنه ليس لديه علاقة بالأمر، كما أشار إلى افتقار أوكرانيا لمثل تلك الأسلحة التي استخدمت في الهجوم.

الكرملين الطائرات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فلاديمير بوتين اغتيال بوتين

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