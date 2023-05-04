ابنة الموسيقار محمد الموجي: فوجئت وسعدت كثيرا بالتكريم الكبير لوالدي في الرياض

‏قالت الدكتورة غنوة الموجي ابنة الموسيقار الراحل محمد الموجي أنها متفاجئة بتكريم الكبير جدا لولدها محمد الموجي غدا بالرياض الذي طال انتظاره و أخيرا حصل عليه، ومنذ زمن كانوا يتمنوا أن يتم تكريمه بهذه العظمة.

وقامت غنوة الموجي خلال لقائها في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، بتوجيه الشكر للمستشار تركي ال الشيخ على المجهود الرائع وأنها لم تكن تتوقع أن والدها سيتم تكريمه هذا التكريم الكبير وهذه كانت أمنية حياتها قائلة: "أتمنى أن يكون حفل الغد شيء عظيم والناس تستمتع به وبكل ما يقدم من خلال المطربين العظماء اللذين سيقومون بغناء كل الأعمال الخاصة بمحمد الموجي".

ماذا سيحدث غدا في الحفل

ونوهت أنها شغوفة جدا لكي تعرف ماذا سيحدث غدا في الحفل، مؤكدة أنها لم تقوم بحضور أي من البروڤات والذي يحضر هو أخوها يحيى الموجي فهو إشراف عام على الحفل وابنها أحمد الموجي اشترك في كتابة وتوزيع بعض الأغاني.