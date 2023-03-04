نجل محمد الموجي : طردوا العنليب ووالدي من الكازينو بسبب "صافينى مرة".. فيديو

قال أمين الموجي نجل الموسيقار الراحل محمد الموجي، إن أغنية "صافيني مرة" التي جمعت والده بالمطرب عبد الحليم حافظ، لم تكن للعندليب منذ البداية، بل قدمتها مطربة، ثم عرضها على نجوم آخرين فرفضوها.

أوضح الموجي، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة cbc، في حلقة خاصة للاحتفال بمرور 100 عام على ميلاد الموسيقار الكبير محمد الموجي، أن والده في البداية كان يعمل في كازينو اسمه "صفية حلمي"، وهناك جعل مطربة اسمها زينب عبده تغني اللحن لأول مرة.

تابع أن والده بعدها عرض الأغنية على أكثر من مطرب لكنهم رفضوا، حيث عرضها في البداية على الفنان محمد عبد المطلب، لكنه رفضها وقال "اللحن ده مش لوني"، فعرضها على عبد الغني السيد إلا أنه رفضها كذلك، فعرضها على المطربة شهر زاد فلم توافق أيضاً.

تابع: "الطريف إن عبد الحليم كان معاه وهو بيلف عليهم يعرض الأغنية، فقال لعبد الحليم أعمل إيه، قاله طب ما أغنيها أنا.. فوافق وغناها العندليب لأول مرة في كازينو لكن الجمهور متقبلهاش وفشلت، وصاحب الكازينو طردهم".

من جانبها، أوضحت الدكتورة غنوة الموجي ابنة الموسيقار الراحل، أن الفنانة تحية كاريوكا ساندتهم في هذا الموقف، قائلة: "تحية كاريوكا كانت معاهم في الكازينو، وكانت جدعة جدا وقالت لصاحب المكان لما جه يطردهم، لو دول مشيوا همشي معاهم، قالها امشي انتي كمان.. فاتطردت زيهم".

تابعت: "الأغنية نجحت بعدين، لما يوسف وهبي قدم عبد الحليم حافظ في حفل من حفلات إعلان الجمهورية وغناها عبد الحليم فنجح اللحن جدا من ساعتها".