كولر يرفض مهاجم صن داونز.. تفاصيل مثيرة

أكد الإعلامي إسلام صادق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي رفض ترشيح لجنة التخطيط بالتعاقد مع بيتر شالويلي مهاجم فريق صن داونز الجنوب إفريقي في الموسم المقبل تحسباً لفشل صفقة جاكسون موليكا مهاجم بيشكتاش التركي.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" أبدى السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي تحفظ على عامل السن بالنسبة لمهاجم صن داونز الجنوب إفريقي بعدما وصل إلى 29 عاماً ورغبة كولر في ضم مهاجم سوبر في الفترة القادمة لتدعيم خط هجوم الأهلي".

وأضاف:"مهاجم صن داونز خرج من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بسبب عامل السن ".