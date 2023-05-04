تعرف على الحصيلة النهائية لحادث أتوبيس الوادي الجديد |صور

وصلت الحصيلة النهائية لحادث الوادي الجديد المروع، إلى 29 مصابًا و17 قتيلًا جراء تصادم أتوبيس نقل ركاب تابع لشركة الصعيد للنقل وشاحنة نقل بمقطورة وذلك مساء الأربعاء، حوالي الساعة 11.48 مساء.

وتبين تصادم حافلة نقل الركاب بشاحنة النقل بمنطقة الكيلو 60 بطريق " الخارجة – أسيوط"، بالقرب من بوابة قرية المنيرة شمال مدينة الخارجة، مما أسفر عن وفاة 17 شخصًا بينهم أطفال وإصابة 29 بينهم 8 حالات خطرة جرى تحويلها لمستشفى أسيوط الجامعي لسوء حالتهم الصحية بسبب وجود نزيف داخلي بمناطق متفرقة بهم أخطرها نزيف في المخ كما أن معظم ضحايا الحادث من مركزي الداخلة وبلاط.

وتسبب الحادث في وفاة 17 شخصًا وهم: يوسف عبد الدايم محمد، مليكة مصطفى حسين، محمد أحمد محمد حنفي، محمد سيد خميس، أحمد حنفي، إبراهيم عبد الدايم محمد، محمد بوبكر سيف محمد، صابر زكى محمد، محمود كمال حسن سيد، نورهان محمود توفيق، رقية محمود توفيق، محمود قوشتي عبد الدايم، ايمان يوسف عبد الدايم، ريهام أحمد أحمد، ناصر سعد حافظ حسانين، مصطفى محمد عبدالله حسين، محمد إسماعيل محمد.

كما تسبب الحادث في إصابة 29 شخصًا وهم: مالك صبرى عبد الرحمن 9 أعوام، وجرى تحويلها لمستشفى أسيوط الجامعي، محمد حسين جاب الله 22 عامًا، عبدالرحمن حسين جاب الله 18 عامًا،عادل السيد محمد 45 عاما،محمد زكريا احمد 37 عامًا، صابر عبدالرحمن محمد 36 عامًا، معتصم صابر شحاته 5 أعوام، ندى خالد على 24 أعوام، هدى فتحى محمود 16 عامًا، مصطفى حسين حماد 28 عامًا، محمد رافت كمال 21 عامًا، أحمد ربيع الشيخ 40 عاما، ميرفت أمين سيد 40 عامًا، ماجد طلعت محمد 42 عامًا، محمد أحمد عجيزى 27 عامًا، ممدوح خضر محمد 20 عامًا، سالم محمد رشدى 59 عامًا، محمد احمد عبدالقادر 53 عاما، حمدى حافظ 49 عامًا، حمدى عبدالرافع سنوسى 50 عامًا، ياسر عبدالرحيم محمود 40 عامًا، احمد محمد أحمد 36 عاما،أحمد محمد سيد 45 عامًا، حميدة عبدالدايم سنوسى 65 عامًا، صالح فرج صالح 20 عامًا، داليا صابر ذكى 18 عامًا، علاء سيد نصار، أمين شرطة، صابر فرحات سيد 45 عامًا، طارق عبدالمنعم متولى 57 عامًا.

وأكد شهود عيان أن السيارة النقل كانت تسير بسرعة منخفضة وليست متوقفة على الطريق اتجاه الخارجة / أسيوط نظرا لحمولتها الكبيرة، الأتوبيس كان يسير بسرعته في نفس الاتجاه قادما من خلف السيارة النقل، تعرض "لمطب هواء" أدى إلى اختلال عجلة القيادة ما تسبب في تأرجح الاوتوبيس واصطدامه "بالتريلا" التي تصادف مروره بجوارها في ذات الوقت، مما أدى إلى انقلاب الأتوبيس على الطريق وحدوث تلفيات كبيرة جدا به، أدت إلى هذا العدد الكبير للمصابين والوفيات.

ورفعت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، حالة الطواريء بمستشفى الخارجة التخصصي وجرى استدعاء جميع الأطقم الطبية العاملة بالمستشفى بالإضافة للدفع بـ17 سيارة إسعاف نقلت ضحايا الحادث من موقع الحادث لمستشفى الخارجة التخصصي ونقلت 8 حالات حالتها خطرة لمستشفى أسيوط الجامعي.

كما ناشدت مديرية الصحة والمحافظة أهالي مركز الخارجة بالتبرع بالدم في المركز الإقليمي للدم بمقر مستشفى الخارجة التخصصي.

وتحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي انتقل فريق منها لموقع الحادث لمعاينته، فيما جرى وضع جثث ضحايا الحادث بمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

كما دفعت الوحدة المحلية لمركز الخارجة وإدارة المرور معدات وأوناش الإنقاذ والتي رفعت آثار الحادث من طريق " الخارجة – أسيوط" وإعادة السيولة المرورية لطبيعتها.

فيما قرر اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، منذ قليل، وقف تحرك سيارات النقل الثقيل على طريق الداخلة – الخارجة، الخارجة -أسيوط من الساعة ٨ مساءًا حتى ٧ صباحًا وذلك اعتبارًا من اليوم الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣، حفاظًا على أرواح المواطنين، نظراَ لتكرار حوادث الطرق الناتجة عن رعونة بعض سائقي سيارات النقل الثقيل

وكلف المحافظ، رؤساء المراكز ومسئولي المرور بمتابعة تنفيذ القرار وتكثيف الحملات المرورية للكشف عن تعاطي المخدرات والتأكد من وجود العلامات التحذيرية والعواكس بالسيارات، والالتزام بالحمولة المقررة وسلامة التراخيص.

الصور الاولي لحادث الوادي (1)

الصور الاولي لحادث الوادي (2)

الصور الاولي لحادث الوادي (3)

الصور الاولي لحادث الوادي (4)

الصور الاولي لحادث الوادي (5)

الصور الاولي لحادث الوادي (6)

الصور الاولي لحادث الوادي (7)

الصور الاولي لحادث الوادي (8)

الصور الاولي لحادث الوادي (9)

الصور الاولي لحادث الوادي (10)