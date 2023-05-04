عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعرف على الحصيلة النهائية لحادث أتوبيس الوادي الجديد |صور

وصلت الحصيلة النهائية لحادث الوادي الجديد المروع، إلى 29 مصابًا و17 قتيلًا جراء تصادم أتوبيس نقل ركاب تابع لشركة الصعيد للنقل وشاحنة نقل بمقطورة وذلك مساء الأربعاء، حوالي الساعة 11.48 مساء. 

وتبين تصادم حافلة نقل الركاب بشاحنة النقل بمنطقة الكيلو 60 بطريق " الخارجة – أسيوط"، بالقرب من بوابة قرية المنيرة شمال مدينة الخارجة، مما أسفر عن وفاة 17 شخصًا بينهم أطفال وإصابة 29 بينهم 8 حالات خطرة جرى تحويلها لمستشفى أسيوط الجامعي لسوء حالتهم الصحية بسبب وجود نزيف داخلي بمناطق متفرقة بهم أخطرها نزيف في المخ كما أن معظم ضحايا الحادث من مركزي الداخلة وبلاط.

وتسبب الحادث في وفاة  17 شخصًا وهم: يوسف عبد الدايم محمد، مليكة مصطفى حسين، محمد أحمد محمد حنفي، محمد سيد خميس، أحمد حنفي، إبراهيم عبد الدايم محمد، محمد بوبكر سيف محمد، صابر زكى محمد، محمود كمال حسن سيد، نورهان محمود توفيق، رقية محمود توفيق، محمود قوشتي عبد الدايم، ايمان يوسف عبد الدايم، ريهام أحمد أحمد، ناصر سعد حافظ حسانين، مصطفى محمد عبدالله حسين، محمد إسماعيل محمد.

محافظ الوادي الجديد يقرر منع حركة النقل الثقيل بالطرق بعد حادث اليوم..تفاصيل

كما تسبب الحادث في إصابة 29 شخصًا وهم: مالك صبرى عبد الرحمن 9 أعوام، وجرى تحويلها لمستشفى أسيوط الجامعي، محمد حسين جاب الله  22 عامًا، عبدالرحمن حسين جاب الله 18 عامًا،عادل السيد محمد 45 عاما،محمد زكريا احمد 37 عامًا، صابر عبدالرحمن محمد 36 عامًا، معتصم صابر شحاته 5 أعوام، ندى خالد على 24 أعوام، هدى فتحى محمود 16 عامًا، مصطفى حسين حماد 28 عامًا،  محمد رافت كمال 21 عامًا، أحمد ربيع الشيخ 40 عاما، ميرفت أمين سيد 40 عامًا، ماجد طلعت محمد 42 عامًا، محمد أحمد عجيزى 27 عامًا، ممدوح خضر محمد 20 عامًا، سالم محمد رشدى 59 عامًا، محمد احمد عبدالقادر 53 عاما، حمدى حافظ 49 عامًا، حمدى عبدالرافع سنوسى 50 عامًا، ياسر عبدالرحيم محمود 40 عامًا،  احمد محمد أحمد 36 عاما،أحمد محمد سيد 45 عامًا، حميدة عبدالدايم سنوسى 65 عامًا، صالح فرج صالح 20 عامًا، داليا صابر ذكى 18 عامًا، علاء سيد نصار، أمين شرطة، صابر فرحات سيد 45 عامًا، طارق عبدالمنعم متولى 57 عامًا.

وأكد شهود عيان أن السيارة النقل كانت تسير بسرعة منخفضة وليست متوقفة على الطريق اتجاه الخارجة / أسيوط نظرا لحمولتها الكبيرة، الأتوبيس كان يسير بسرعته في نفس الاتجاه قادما من خلف السيارة النقل، تعرض "لمطب هواء" أدى إلى اختلال عجلة القيادة ما تسبب في تأرجح الاوتوبيس واصطدامه "بالتريلا" التي تصادف مروره بجوارها في ذات الوقت، مما أدى إلى انقلاب الأتوبيس على الطريق وحدوث تلفيات كبيرة جدا به، أدت إلى هذا العدد الكبير للمصابين والوفيات.

محافظ الوادي الجديد: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الخارجة بعد حادث الأتوبيس

ورفعت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، حالة الطواريء بمستشفى الخارجة التخصصي وجرى استدعاء جميع الأطقم الطبية العاملة بالمستشفى بالإضافة للدفع بـ17 سيارة إسعاف نقلت ضحايا الحادث من موقع  الحادث لمستشفى الخارجة التخصصي ونقلت 8 حالات حالتها خطرة لمستشفى أسيوط الجامعي. 

كما ناشدت مديرية الصحة والمحافظة أهالي مركز الخارجة بالتبرع بالدم في المركز الإقليمي للدم بمقر مستشفى الخارجة التخصصي.

وتحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي انتقل فريق منها لموقع الحادث لمعاينته، فيما جرى وضع جثث ضحايا الحادث بمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي تحت تصرف النيابة العامة. 

كما دفعت الوحدة المحلية لمركز الخارجة وإدارة المرور معدات وأوناش الإنقاذ والتي رفعت آثار الحادث من طريق " الخارجة – أسيوط" وإعادة السيولة المرورية لطبيعتها.

فيما قرر اللواء دكتور محمد الزملوط،  محافظ الوادي الجديد،  منذ قليل، وقف تحرك سيارات النقل الثقيل على طريق الداخلة – الخارجة، الخارجة -أسيوط  من الساعة ٨ مساءًا حتى ٧ صباحًا وذلك اعتبارًا من اليوم الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣، حفاظًا على أرواح المواطنين، نظراَ لتكرار حوادث الطرق الناتجة عن رعونة بعض سائقي سيارات النقل الثقيل

محافظ الوادي الجديد: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الخارجة بعد حادث الأتوبيس

وكلف المحافظ،  رؤساء المراكز ومسئولي المرور بمتابعة تنفيذ القرار وتكثيف الحملات المرورية للكشف عن تعاطي المخدرات والتأكد من وجود العلامات التحذيرية والعواكس بالسيارات، والالتزام بالحمولة المقررة وسلامة التراخيص.

الصور الاولي لحادث الوادي (1)
الصور الاولي لحادث الوادي (1)
الصور الاولي لحادث الوادي (2)
الصور الاولي لحادث الوادي (2)
الصور الاولي لحادث الوادي (3)
الصور الاولي لحادث الوادي (3)
الصور الاولي لحادث الوادي (4)
الصور الاولي لحادث الوادي (4)
الصور الاولي لحادث الوادي (5)
الصور الاولي لحادث الوادي (5)
الصور الاولي لحادث الوادي (6)
الصور الاولي لحادث الوادي (6)
الصور الاولي لحادث الوادي (7)
الصور الاولي لحادث الوادي (7)
الصور الاولي لحادث الوادي (8)
الصور الاولي لحادث الوادي (8)
الصور الاولي لحادث الوادي (9)
الصور الاولي لحادث الوادي (9)
الصور الاولي لحادث الوادي (10)
الصور الاولي لحادث الوادي (10)
الصور الاولي لحادث الوادي (11)
الصور الاولي لحادث الوادي (11)
أسيوط الجامعي مستشفى أسيوط الجامعي مدينة الخارجة موقع الحادث مستشفي الخارجه مستشفى أسيوط مستشفي مروع مركزي مراكز محافظ الوادي الجديد محافظ الوادي ضحايا الحادث ضحايا تصادم أتوبيس بالمستشفى التخصص التبرع بالدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من اللاعبين الجدد.. ميدو يعلن عن أهم صفقة للنادي الأهلي

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

صدمة مدوية.. كولر يطلب إعارة صفقة الأهلي الجديدة

صدمة لعشاق الأهلي.. رحيل ثلاثى الفريق بعد السوبر المصري

تعليق ميدو على قرار مجلس أبو ظبي بعد انسحاب الزمالك

تغيير موقف الزمالك من شكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد أزمة السوبر

العاصفة تقترب| الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

760 جنيهًا.. مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

موضوعات متعلقة

محافظ الوادي الجديد: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الخارجة بعد حادث الأتوبيس

ترشيحاتنا

وزيرة البيئة تستقبل الأميرة عالية بن حسين لتنفيذ مشروع "ملاذ آمن للحياة البرية"

إتهمت إبنها وأختة بعلاقة آثمة.. مأموريات لإسقاط بلوجر شهيرة بثت فيديو فاضح

اليونان تطلب تشغيل 5000 من العمالة الزراعية المصرية كدفعة أولي مرشحة للزيادة

وزير الخارجية يشهد تسلم مصر الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب

تعرف على نتائج اليوم الأول ببطولة العالم للإسكواش للرجال والسيدات بشيكاغو

بعد تعرضها للقصف الروسي.. ارتفاع عدد القتلى في مدينة خيرسون إلى 23

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قطة تحاول السفر من الصين إلى كندا.. وهذا ما حدث لها

احذروا أخذ التليفون والشاحن إلى الحمام.. نهاية مأساوية لمراهقة في إيطاليا| تفاصيل

الإفراج عن الأعلاف| الدواجن تنخفض لهذا السعر

سوء استغلال الأبوة.. بلوجر يستخدم ابنه لزيادة المشاهدات على حساب صحته

فيديو

عاجل.. تكليف رئاسي بمد التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال السنوات المقبلة

أوضاع مخلة.. اعترافات مثيرة لـ دجال العراق بعد القبض عليه/ فيديو جراف

مفاجأة كبيرة.. خسائر الزمالك بعد الانسحاب من السوبر/ فيديو جراف

تطور خطير.. كيف استهدفت أوكرانيا قتل بوتين ورد الكرملين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ