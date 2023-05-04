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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يقرر منع حركة النقل الثقيل بالطرق بعد حادث اليوم

حادث الوادي
حادث الوادي

قرر اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، منذ قليل، وقف تحرك سيارات النقل الثقيل على طريق الداخلة / الخارجة /أسيوط  من الساعة ٨ مساءً حتى ٧ صباحًا وذلك اعتبارًا من اليوم الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣، حفاظًا على أرواح المواطنين، نظرًا لتكرار حوادث الطرق الناتجة عن رعونة بعض سائقي سيارات النقل الثقيل. 

 

وكلف المحافظ رؤساء المراكز ومسؤولي المرور بمتابعة تنفيذ القرار وتكثيف الحملات المرورية للكشف عن تعاطي المخدرات والتأكد من وجود العلامات التحذيرية والعواكس بالسيارات، والالتزام بالحمولة المقررة وسلامة التراخيص.

 

ويهيب المحافظ بجميع السائقين توخى الحذر والحيطة والالتزام بالسرعات المقررة، حفاظًا على سلامة الجميع وعدم تكرار مثل هذه الحوادث.

بالأسماء.. مصرع وإصابة 26 شخصًا بحادث الوادي الجديد

وكان طريق الخارجة – أسيوط شهد في منطقة الكيلو 25 بالقرب من قرية المنيرة حادث مروع تصادم حافلة نقل ركاب مع شاحنة نقل تريلا أسفر عن مصرع 14 وإصابة 25 آخرين ووصل حتى الآن لمستشفى الخارجة التخصصي 9 جثث و23 مصابا وجاري استكمال نقل ضحايا الحادث.

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