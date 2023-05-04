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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد: تسليم 32 منزلا ريفيا للمستفيدين بقرية بغداد

محافظ الوادي
محافظ الوادي

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انه تم  تسليم المنازل التابعة لمشروع المنازل الريفية بمنطقة أرض الملك بقرية بغداد بمركز باريس لـ ٣٢ مستفيدا من أبناء المركز كمرحلة أولى، من إجمالي ٥٠ منزلًا مستهدف تسليمه ضمن خطة المحافظة لتوفير إسكان ريفي بدعم وتيسيرات في السداد لتخفيف العبء عن المواطنين.

 

وأوضح الزملوط،  الانتهاء من توصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء للقرية، مشيراَ إلى أن المشروع يشمل حفر بئر ري زراعي لاستصلاح ٢٠٠ فدان، يجري  تقسيمها وتسليمها للمستفيدين من المشروع لإقامة مجتمع عمراني زراعي متكامل.

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