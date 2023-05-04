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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الخارجة بعد حادث الأتوبيس

حادث الوادي
حادث الوادي

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، برفع درجة الاستعداد بمستشفيات مركز الخارجة، والدفع بسيارات الإسعاف لموقع حادث التصادم الذي وقع منذ قليل بمنطقة النقب على طريق الخارجة - أسيوط بين أتوبيس وسيارة نقل ثقيل.

 

وأكد المحافظ أنه تم انتقال سكرتير عام المحافظة وقادة المرور والحماية المدنية والإسعاف لموقع الحادث؛ لمتابعة إجراءات نقل المصابين لأقرب مستشفى، وتقديم الرعاية الطبية العاجلة، والدفع بمعدات الحماية المدنية لموقع الحادث، مؤكداََ أنه جارٍ حصر الإصابات ورفع آثار الحادث من الطريق وتنظيم حركة المرور .

 

وكان اللواء محمد أبوالليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، تلقى بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بتصادم أتوبيس محمل بالركاب في تريلا أسفل النقب وتم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لأقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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وأكدت المعلومات الأولية أن الأتوبيس قادم من مركز الداخلة متوجه إلى القاهرة وتصادم بسبارة تريلا بالكيلو 60 على طريق الخارجة وتم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف لمكان الحادث لنقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج.

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