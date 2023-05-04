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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ارتفاع ضحايا حادث الوادي الجديد لـ18 متوفى و23 مصابًا

حادث الوادي
حادث الوادي

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث الوادي الجديد، منذ قليل، إلى 18 متوفى و23 مصابًا إثر تصادم مروع بين  حافلة ركاب الوادي الجديد، مع شاحنة نقل مع مقطورة  بالقرب من قرية المنيرة بطريق " الخارجة – أسيوط شمال مدينة الخارجة بحوالي 30 كم.

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ووصل حتى الآن جثامين الضحايا والمصابين بواقع 18 وفيات و23 مصابا وجاري نقل باقي الضحايا من موقع الحادث لمستشفى الخارجة التخصصي.

وجاءت بيانات المصابين  بواقع 23 مصابًا كالتالي:

مالك صبرى عبد الرحمن 9 أعوام، محمد حسين جاب الله، 22 عاما، عبدالرحمن حسين جاب الله 18 عاما، عادل السيد محمد 45 عاما محمد زكريا أحمد 37 عاما، صابر عبدالرحمن محمد 36 عاما، معتصم صابر شحاته 5 أعوام، ندى خالد على 24 عاما،  هدى فتحى محمود 16 عاما مصطفى حسين حماد 28 عاما  محمد رأفت كمال 21 عاما، أحمد ربيع الشيخ 40 عاما ميرفت امين سيد 40 عاما، ماجد طلعت محمد 42 عاما محمد احمد عجيزى 27 عاما ممدوح خضر محمد 20 عاما سالم محمد رشدى 59 محمد احمد عبدالقادر 53 عاما، حمدى حافظ 49 عاما، حمدى عبد الرافع سنوسى 50 عاما، ياسر عبدالرحيم محمود 40 عاما،  أحمد محمد أحمد 36 عاما، أحمد محمد سيد 45 عاما، حميدة عبدالرافع محمد 5 أعوام، صالح فرج صالح 20 عاما،  داليا صابر زكى 18عاما

كما جاءت بيانات المتوفيين كالتالي بعد تحديد هوية  11 جثة: محمود كمال حسن سيد ، نورين محمود توفيق،  رقية محمود توفيق، حمد سيد خميس،  أحمد حنفي محمد، ابراهيم عبد الدايم محمد ، محمد ابو بكر سيف ، صابر زكي محمد،  مليكة مصطفى حسن، طارق عبد المنعم محمد ، محمد اسماعيل محمد. 

فيما جاري تحديد هوية 7 جثث آخرين من خلال المختصين بقطاع الصحة، وجاري استكمال البيانات بمجرد وصول الجثامين لمستشفى الخارجة التخصصي بعد دفع 17  سيارات إسعاف لموقع الحادث.

أهالي الوادي الجديد يتوافدون على مستشفى الخارجة للتبرع بالدم لإنقاذ المصابين

 

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