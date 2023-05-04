مصر تعزي رواندا في ضحايا الفيضانات

أعربت مصرعن خالص تعازيها لجمهورية رواندا في ضحايا الفيضانات، جاء ذلك في بيان رسمي نقلته وزارة الخارجية المصرية.

وجاء في البيان: "أعرب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية عن خالص تعازي جمهورية مصر العربية لجمهورية رواندا الشقيقة في ضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة التي سببتها الأمطار الغزيرة، وخلفت مئات الضحايا والمصابين".

ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية صادق المواساة لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً على تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب رواندا الشقيقة في هذا الحادث الأليم.

وكان قد لقى 129 شخصا مصرعهم ،امس الأربعاء، إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة في رواندا. كما لقي 6 مصرعهم غرقا في أوغندا، ومازال فريق البحث والإنقاذ يبحث عن ناجين محاصرين في المنازل.

وفي مشاهد فوضوية بعد أسابيع من الأمطار في المنطقة، أظهر مقطع فيديو نشرته هيئة الإذاعة الرواندية المملوكة للدولة المياه الموحلة تتدفق على طريق غمرته المياه وتدمر المنازل، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.