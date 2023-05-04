صحف السعودية|توقعات نمو الناتج المحلي السعودي ب4.9% للمنتجات الغير نفطية..الأرصاد تحذر من طقس اليوم..وزير الطاقة يلتقي المستشار الألماني..رفع المركزي السعودي سعر الفائدة ب25 نقطة

حادث إطلاق نار بأتلانتا

توقعات نمو الناتج المحلي السعودي ب4.9% للمنتجات الغير نفطية

الأرصاد السعودية تنشر توقعها لهذا اليوم

وزير الطاقة يلتقي المستشار الألماني ويحضر حوار بيترسبيرق للمناخ

رفع البنك المركزي الفيدرالي الفائدة ب25 نقطة

اندلاع حريق بمصرف تونس

وصول طائرة من الهند تحمل 135 مواطن سعودي قادمة من السودان

نشرت الصحف السعودية اليوم الخميس عدة موضوعات محلية ودولية تهم المواطن العربي.

صحيفة عكاظ



نشرت صحيفة عكاظ عن وقعة أمس في مدينة أتلانتا الأمريكية أسفرت عن مقتل شخص إصابة ثلاثة أخرون جراء إطلاق مسلح النار على عدة أشخاص وسط المدينة بالقرب من مستشفى نورثسايد الطبي.

وقالت شرطة مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية: قُتل شخص ونقل ثلاثة آخرون إلى المستشفى، موضحة أنها تبحث عن مسلح أطلق النار على عدة أشخاص في وسط مدينة أتلانتا بالقرب من مستشفى نورثسايد الطبي، وقالت الشرطة لشبكة "سي إن إن" الأمريكية إن مطلق النار معروف لديهم ولا يزال طليقاً.

وكتبت إدارة الشرطة في تغريدة على حسابها في تويتر إن مطلق النار كان داخل مبنى في شارع ويست بيتشتري، بين الشارعين 12 و13، مبينة أن الضحايا سقطوا في مبنى وسط المدينة، وأنها تحقق في إطلاق نار في مبنى في حي ميدتاون.



ونشرت صحيفة "عكاظ" عن توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي للمنتجات الغير نفطية في السعودية بـ 4.9% خلال 2023 و4.2 خلال العام القادم 2024

وقال الصندوق في تقريره عن نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.1% خلال عام 2023، مقارنة بتوقعاته السابقة في يناير الماضي والمتضمنة نمواً بنسبة 2.6%، كما توقع نمو الاقتصاد السعودي بنفس النسبة 3.1% خلال عام 2024.

وقال الصندوق أن من المتوقع ان تبلغ صادرات السعودية من المنتجات النفط 7.44 مليون برميل يومياً خلال عام 2023 وستبلغ في عام 2024 7.48 مليون برميل.

وأشار الصندوق إلى أن سعر النفط الذي تحتاجه السعودية للوصول إلى نقطة التعادل في ميزانيتها يبلغ 80.90 دولار للبرميل خلال عام 2023، فيما توقع أن يبلغ متوسط سعر النفط 73.13 دولار للبرميل في العام الحالي.

صحيفة الرياض

نشرت صحيفة "الرياض" تقرير المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بأن هناك الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تنشط وتحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية, في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً الى غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل الى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر الى متر ونصف يصل الى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج, ويكون مائج على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة, فيما تكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

ونشرت صحيفة "الرياض" أيضاً حول لقاء الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، بالمستشار الألماني، أولافشولتس، بحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية، عضو مجلس الوزراء، المبعوث لشؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجُبير.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف مجالات الطاقة، والهيدروجين النظيف، ومواجهة التغيُّر المناخي.

وقُبيل لقائه المستشار الألماني، حضر سمو وزير الطاقة، حوار بيترسبيرق للمناخ، الذي عُقد في ألمانيا خلال المدة 2 - 3 مايو الجاري، تناول خلاله العديد من الموضوعات ذات العلاقة بمواجهة التغيُّر المناخي على نطاقٍ عالمي.



صحيفة الشرق الأوسط

نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" عن رفع البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00%-5.25% وتعد زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 هي الأكثر تشددا منذ أربعين عاما. ويثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيدا من الخطوات خلال الفترة القادمة.

من جانبه، قرَّر البنك المركزي السعودي رفعَ معدل اتفاقية إعادة الشراء «الريبو» وإعادة الشراء المعاكس «الريبو العكسي» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.75 % و5.25 %، على التوالي، وذلك اتساقًا مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي.



صحيفة المدينة

نشرت صحيفة المدينة عن أندلاع حريق كبير بمصرف الزيتونية بتونس

بالمقر المركزي لمصرف الزيتونة، بتونس العاصمة، أدى إلى احتراق كافة المبنى.

والتهمت النيران كافة طوابق المبنى، وفق ما أظهرته لقطات مرعبة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت أيضا تصاعدا كثيفا لأعمدة الدخان، التي غطت سماء العاصمة تونس.

وقالت السلطات أن رجال الأطفاء تمكنوا من إجلاء كل من في المبنى من دون أي خسائر في الأرواح، بينما لم يعرف إلى حد الآن سبب اندلاع النيران.

ومصرف الزيتونة هو مصرف تجاري إسلامي تونسي مختص في المالية الإسلامية، تأسس في عام 2009 من طرف رجل الأعمال وصهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي محمد صخر الماطري، وفتح البنك للعموم في عام 2010، وهو يعتبر أول بنك إيداع تونسي يعتمد المصرفية الإسلامية.

صحيفة الوطن



نشرت صحيفة الوطن عن وصول طائرة هندية إلى جدة تحمل على متنها 135 شخصا قادمة من السودان.

ويأتي ذلك استمرارا لجهود المملكة الإنسانية في إجلاء رعايا الدول الصديقة والشقيقة، من السودان إلى المملكة تمهيدا لعودتهم إلى بلادهم.