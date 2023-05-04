بعد استشهاد 3 فلسطينيين.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيلين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن المستوطنين اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدَّوا طقوسا تلمودية في باحاته، حسبما نقلت وفا.

وأضافت أن قوات الاحتلال شددت من إجراءات الدخول إلى المسجد الأقصى.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، اليوم الخميس، عن استشهاد ثلاثة مواطنين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام البلدة القديمة من مدينة نابلس.

وأضافت وزارة الصحة في بيان :"ان إثنين من الشهداء الثلاثة تشوهت ملامحهما بالكامل، جراء كثافة اطلاق النار عليهما".

وكانت قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت حارة الياسمينة بالبلدة القديمة وحاصرت منزلا، فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى محيط البلدة.