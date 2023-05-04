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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إتهمت إبنها وأخته بعلاقة آثمة.. مأموريات لإسقاط بلوجر شهيرة بثت فيديو فاضح

جانب من الفيديو
جانب من الفيديو

تكثف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لضبط بلوجر شهيرة تنفيذا لأمر النيابة العامة بضبطها واحضارها عقب بثها فيديو فاضح ادعت فيه اكتشافها وجود علاقة جنسية بين ابنها وابنتها. 

وكشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى أن الأجهزة المختصة نشرت عدة أكمنة وأرسلت مأموريات لمقر سكن المتهمة بمحافظة القليوبية والأماكن المعتادة التردد عليها لضبطها. 

 

علاقة جنسية بين ابني وبنتي

 

وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار بلوجر شهيرة صاحبة قناة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وكانت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداول مقطع مرئي بمواقع التواصل الاجتماعي للمتهمة تصرح فيه باكتشافها إقامة أحد أبنائها علاقة جنسيةً مع شقيقته، وأنها شاهدت محادثة بين ابنها وآخر عبر هاتفه المحمول تتضمن رغبته في إقامة علاقة جنسيةً معها، وتستنطق صغيرين من أشقائهما على رؤيتهما الواقعة.

 

وقد تزامن ذلك مع تلقي النيابة العامة بلاغا حول الواقعة من المجلس القومي للطفولة والأمومة الذي تضمن ورود بلاغ إلى خط نجدة الطفل بالمجلس يوم التاسع والعشرين من شهر إبريل الماضي عن نشر قناة المتهمة المذكورة المقطع المشار إليه، ومعها ثلاثة من أطفالها الذين استنطقت اثنين منهم على الواقعة، وأنها تثير شبهة جريمة هتك العرض والاتجار بالبشر باستغلال الأطفال لجذب المشاهدين وتحقيق الربح من رفع نسب المشاهدة مما يعرضهم للخطر، وقد طالب المجلس في كتابه باتخاذ الإجراءات القانونية قبل المتهمة، وعليه باشرت النيابة المختصة التحقيقات.

ضبط وإحضار 

 

واطلعت على المقطع المرئي المتداول وسألت مشرفا بخط نجدة الطفل بالمجلس الشاكي بمحافظة القليوبية عن مضمون البلاغ وتفصيلاته، وقد طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة، وتحديد هوية المتهمة في ضوء المعلومات التي تضمنها بلاغ المجلس القومي للأمومة والطفولة حول اسمها ورقم هاتفها ومحل إقامتها، وأمرت بضبطها وإحضارها لاستجوابها، وجار استكمال التحقيقات.

أثارت بلوجر شهيرة صاحبة قناة يوميات أم زياد وهبة على يوتيوب الجدل بعد نشرها فيديو قالت فيه أنها ضبطت ابنها وابنتها في وضع مخل داخل غرفتهما مما أثار غضب متابعيها وانتشر الفيديو بشكل كبير خلال الساعات الماضية واتهمها المشاهدون بأنها تقوم بفبركة وتأليف قصة غير حقيقية من أجل زيادة المشاهدات والمتابعات. 

كما تسبب الفيديو الذي حمل عنوان "ابني وبنتي في سرير واحد في وضع غلط" في المطالبة بمحاسبة صاحبة القناة للمحتوى الفاضح الذي تقدمه خاصة أنها استعانت بأطفالها الصغار ليشهدوا على ما قالته من ألفاظ خادشة واتهمها المتابعون أنها لا تبالى بسمعة هؤلاء الأطفال بين زملائهم أو حالتهم النفسية في حال سماعهم تلك الألفاظ مقابل الربح الكبير. 

وفور انتشار الفيديو وتسببه في غضب الكثيرين لمحتواه الفج تقدمت نهى الجندي المحامية ببلاغ إلى النيابة العامة وبلاغا آخر إلى المجلس القومي للأمومة والطفولة لمحاسبة البلوجر هبة السيد لما تسبب فيه من ايذاء لأطفالها. 

وقالت الجندي أن السيدة قدمت مقطع فيديو خادش للحياء لما يحتويه على ألفاظ فاضحة كما تقوم باستغلال الأطفال بأسلوب جنسي وهذا يعد انتهاك لحقوق الطفل ويعاقب عليه القانون كما يعد إتجارا بالبشر وفقا لنص المادة ٦٤ لسنه ٢٠١٠ مكافحة الاتجار بالبشر. 

بلوجر شهيرة قناة يوميات أم زياد وهبة يوتيوب النيابة العامة فيديو فاضح ابني بيمارس الرذيلة مع أخته

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