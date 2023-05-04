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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تسبب الكسل وخمول العقل

إذا كنت طالب ثانوية عامة.. 5 أطعمة لا تضعها في فمك

إذا كنت طالب ثانوية
إذا كنت طالب ثانوية عامة.. 5 أطعمة لا تضعها فى فمك

تسيطر الآن حالة من القلق على طلاب الثانوية العامة، نظرا لاقتراب موعد بدء الامتحانات، فالثانوية العامة تمثل لدى كل فرد مرحلة مصيرية، وهذا يدفع كل أم وكل طالب ثانوية عامة إلى البحث عن أفضل المشروبات والأطعمة التى تساعد على رفع القدرة على التركيز، والعكس صحيح، بالابتعاد التام عن الأطعمة والمشروبات التي تسبب خمول الجسم والعقل وتسبب الشعور بالكسل.

نستعرض لكم من خلال السطور التالية قائمة ببعض المشروبات والأطعمة التى تسبب الكسل وخمول العقل.

كشف موقع "power of positivity" عن قائمة أطعمة تسبب الكسل والخمول تتمثل فيما يلي:

ويمكن لنوعية الطعام أن تؤثر على الحالة المزاجية للجميع، وبالأخص لطالب الثانوية العامة، فهو طول العام يعاني من الضغط من المحيطين به، فنجد أن معظم الأشخاص بشكل عام والطلاب بالأخص عند الشعور بالاكتئاب يلجأون لتناول الأطعمة الحلوة، أو الشوكولاتة، لذلك يجب الحرص على اتباع نظام غذائي صحي، والتقليل من الاطعمة التي تسبب الشعور بالكسل مثل:
 

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1- الدهون

وتحتوي الأطعمة المقلية واللحوم على الكثير من الدهون، لذا يجب تجنبها عن الشعور بالجوع، لأنها سوف تتسبب في شعورك بالكسل.

2- الكربوهيدرات

لا يعني أنك تشعر بانخفاض الطاقة أن تتناول المكرونة أو البطاطس المقلية أو حتى تقوم بعمل ساندويتش، فإن هذه الأطعمة كفيلة بأن تجعلك تشعر بالكسل، لذا عليك أن تبتعد عنها.

3- الأطعمة الحلوة

لا يجب عند الشعور بالاكتئاب أن تناول الكعك أو الشوكولاتة، أو حتى الآيس كريم، فإن هذه الأطعمة يمكن أن تتسبب في شعورك بالكسل، بالإضافة إلى أنها سوف تتسبب في اكتسابك للمزيد من الوزن، لذا عليك الحذر عند تناولها، حيث ترفع هذه الأطعمة مستويات السكر في الدم، وبالتالي يطلق الجسم الأنسولين، الأمر الذي يؤدي إلى إنتاج التربتوفان، وبعد تواصل سلسلة من الأحداث يتحول التربتوفان إلى السيروتونين، وهو يعد ناقلا عصبيا في الدماغ يقوم بإرسال إشارة إلى الجسم بالتعب.

4- الدجاج المقلي

يمنح تناول الدجاج المقلي الشعور بالراحلة للحظة الأولى، ولكن، بحسب الخبراء وعلى غرار الأطعمة المقلية الأخرى، بسبب كثرة الشحوم والإضافات الصناعية، فهي ليست على رأس القائمة الصحية.

وفي ذلك تقول الخبيرة ماناكير: «في حين أن هذا الطبق لذيذ بالتأكيد، فإن تناوله يمكن أن يجعل الأشخاص يشعرون بالخمول بعد الاستمتاع بالوجبة لأن الأطعمة المقلية، مثل الدجاج المقلي، يمكن أن تكون صعبة الهضم وتميل إلى أن تكون طعاما ثقيلًا، كما أن مزيج الدهون والملح المستخدم في صنع هذا الطبق يمكن أن يتسبب بشعور الشخص بالثقل وعدم السعادة»، حسب قولها.

5- المشروبات الغازية

توضح خبيرة المجلس الطبي الدكتورة ليزا يونغ، أن المشروبات السكرية مثل الصودا تسبب ارتفاعا فوريا بمستويات السكر في الدم، يتبعها انخفاض سريع، وتؤثر تقلبات السكر في الدم على مستويات الطاقة في الجسم.

وتضيف يونغ أن السكر النقي مثل الصودا يرتبط أيضا بالالتهابات الذي يمكن أن يؤدي إلى التعب، موصية بمحاولة استبدال المشروبات الغازية المحلات بالسكر، بالماء أو المياه الغازية.

اتباع نظام غذائي اتباع نظام غذائي صحي الب الثانوية العامة الالتهابات الثانوية العامة الثانوية العام الثانوية الحالة المزاجية الدجاج المقلي الشعور بالكسل السيروتونين الشوكولاتة الشعور بالجوع السكر في الدم الكربوهيدرات المشروبات تناول الدجاج المقلي تناول الدجاج تناول الكعك ستويات السكر في الدم طالب الثانوية العامة طالب ثانوية عامة طالب الثانوية طلاب الثانوية العامة طلاب الثانوية العام نظام غذائى صحى نظام غذائى مستويات السكر في الدم ​​​​​​​health

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