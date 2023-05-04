المخرجة المغربية مريم التوزاني عضوة لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي

اختارت إدارة مهرجان كان الدولى السينمائي المخرجة المغربية مريم التوزاني عضوًا بلجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان.

جون سي رايلي

اختير الممثل الأمريكي جون سي رايلي، لتولي منصب رئيس لجنة تحكيم مسابقة نظرة ما، في مهرجان كان السينمائي الدولي، المقرر إقامته في في الفترة من 16 حتى 27 مايو بعد مسيرة فنية ناجحة.

جون سي رايلي الذي يبلغ من العمر 57 عامًا، اشتهر طوال مسيرته الفنية بتقديم أعمال كوميدية شهيرة، وتعد هذه الخطوة علامة مميزة في مشواره.

يشارك في لجنة تحكيم مسابقة نظرة ما "Un Certain Regard" التي تقيم أفلاما فنية لشباب صناع السينما، كل من المخرجة وكاتبة السيناريو الفرنسية أليس وينوكور، الممثلة الألمانية باولا بير، المخرج والمنتج الفرنسي الكمبودي ديفي تشو، والممثلة البلجيكية إيميلي ديكين.

وعبر جون سي رايلي في بيان له، عن سعادته باختياره رئيسا للجنة تحكيم مسابقة نظرة ما ووصفه بأنه شرف كبير، مشيرة إلى أن مهرجان كان شهد العديد من اللحظات التي غيرة حياته، واحتفال خلاله بعيد ميلاده الخمسين.

وتنظر لجنة تحكيم نظرة ما في مهرجان كان هذا العام إلى 20 عملاً فنياً، من بينها 8 أفلام هم التجارب الأولى لصناعهم من بينها أعمال عربية.