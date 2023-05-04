كأس أمم أفريقيا.. موعد إجراء قرعة البطولة بمشاركة منتخب مصر الأولمبي

‏حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف موعد إجراء مراسم قرعة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما المقرر اقامتها فى المغرب بمشاركة منتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي.

وقرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف موعد إجراء مراسم قرعة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما في المغرب 2023 والمؤهلة لنهائيات أولمبياد باريس 2024 غدا الجمعة بالمغرب فى تمام الساعة 8 بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر حضور مندوب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي مراسم اجراء قرعة كأس أمم إفريقيا تحت 32 عاما بالمغرب.

موعد بطولة كأس أمم إفريقيا بمشاركة المنتخب الأولمبي



المنتخب الأولمبي صعد إلى كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، والتى ستقام في المغرب خلال الفترة من 24 يونيو إلى 8 يوليو 2023 والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

المنتخب الأولمبي سوف يكون على رأس المجموعة الثانية في كأس أمم إفريقيا كونه حامل اللقب، فيما سيكون نظيره منتخب المغرب على رأس المجموعة الأولى بصفته المنظم للبطولة القارية.

مدرب المنتخب الأولمبي وأزمة لاعبي أندية الدوري



طالب البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أندية الدوري الممتاز إشراك لاعبي المنتخب الأولمبي فى مباريات الدوري المحلي وبطولات أفريقيا فى دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية.

جاءت مطالبة ميكالي، مدرب المنتخب الأولمبي، للأجهزة الفنية لأندية الدوري الممتاز، بإشراك لاعبي المنتخب الأولمبي من أجل إعدادهم بشكل قوى للمشاركة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعد التأهل.

ويرغب البرازيلى روجيرو ميكالي في تحقيق المزيد من الاحتكاك والانسجام بين اللاعبين داخل صفوف المنتخب الأولمبي لضمان حجز تذكرة التأهل لأولمبياد باريس 2024.

البرازيلي روجيرو ميكالى، مدرب المنتخب الأولمبي، يستهدف تحقيق الاحتكاك والانسجام بين اللاعبين من أجل الإعداد بشكل قوى للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا المقرر أن تستضيفها المغرب.

تاريخ مشاركة المنتخب الأولمبي فى أمم أفريقيا



أقيمت بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة، في 3 نسخ فقط طوال تاريخها في عام 2011، وحصل خلالها المنتخب الأولمبي بقيادة هاني رمزي على المركز الثالث وتأهل للأولمبياد.

وفى عام 2015، خرج المنتخب الأولمبي بقيادة حسام البدري من الدور الأول فى بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما.

وفي نسخة 2019، حصد المنتخب الأولمبي فى بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما التي استضافتها مصر وتأهل للأولمبياد بقيادة شوقي غريب.