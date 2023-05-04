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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هيروين وشابو.. القبض على 3 تجار مخدرات في القناطر

المتهمين
المتهمين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن القليوبية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائهم وإدارتهم لبؤرة إجرامية ، مُتخذين من دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية ، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط (3 عناصر إجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية") حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس "الشابو" – بندقية خرطوش – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى –  2 هاتف محمول – 3 سلاح أبيض - ميزان حساس ).

 بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة والميزان الحساس بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى وهاتفى المحمول للاتصال بعملائهم والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامى.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

- الأمن العام الأسلحة والذخائر الآمن الوطني العناصر الإجرامية أمن القليوبية هيروين

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