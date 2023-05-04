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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيلم "أنيميشن" في الافتتاح.. تفاصيل مهرجان أفلام السعودية التاسع

مهرجان أفلام السعودية
مهرجان أفلام السعودية

تنطلق مساء اليوم الخميس، النسخة التاسعة من مهرجان أفلام السعودية الذي تنظمه جمعية السينما بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، وبدعم من هيئة الأفلام في وزارة الثقافة، ويستمر حتى 11 مايو الجاري. يُقدّم حَفلَ التدشين على مسرح (إثراء) كل من الفنان براء عالم، والفنانة فيّ فؤاد، بحضور عدد من صنّاع الأفلام، والنجوم السعوديين والخليجيين والعالميين.

ولأول مرة في تاريخ المهرجان يتم عرض فيلم الافتتاح من نوعية "ستوب موشن أنيميشن" وهو فيلم (سليق) للمخرجة السعودية أفنان باويّان، كما يكرّم المهرجان هذا العام شخصيتين من عمالقة الفن السعودي والخليجي هما السينمائي السعودي صالح الفوزان، والكاتب السينمائي والأديب البحريني أمين صالح.

عرض 78 فيلماً ضمن 48 مجموعة

يترقب الجمهور في هذه الدورة من المهرجان، عرض 78 فيلماً، ضمن 48 مجموعة عرض و4 مجموعات للأطفال، وسيتيح المهرجان أيضاً لأول مرة مشاهدة 8 أفلام عبر أجهزة الواقع الافتراضي المصممة لخلق تجربة سينمائية مختلفة.

ويستقبل المركز ضيوف المهرجان خلال حفل الافتتاح اليوم على السجادة الحمراء، وصولاً إلى مسرح (إثراء)، حيث يُفتتَح المهرجان بكلمات من رئيسة جمعية السينما المخرجة السعودية هناء العمير، ورئيس مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) عبدالله الراشد، ليعلنا انطلاق المهرجان الذي سيقدم على مدى 8 أيام مجموعة من الندوات الثقافية والورش التدريبية، يصاحبها توقيع إصدارات الكتب من قبل مؤلفيها، وصولاً إلى حفل الختام وإعلان أسماء الفائزين بجوائز الدورة التاسعة.

ويسلّط المهرجان الضوء في كل دورة على محور سينمائي مختلف، إذ اختار في الدورة الحالية محوراً مهماً يتناول "سينما الكوميديا"، حيث يحفّز ويشجّع الصنّاع للالتفات لهذا المحور في إنتاجاتهم القادمة، إضافة إلى تقديم برنامج خاص لعروض أفلام عالمية طيلة أيام المهرجان، كنماذج مهمة في هذا المحور.

مهرجان أفلام السعودية يكرم الفوزان وصالح في دورته التاسعة

منافسة شديدة على خمس مسابقات في الدورة التاسعة من مهرجان أفلام السعودية

تكريم روّاد السينما

استمراراً لتقليده السنوي في الاحتفاء بروّاد السينما في المملكة والخليج والتعريف بإنجازاتهم ومسيرتهم، يكرّم المهرجان في هذه الدورة كلاً من: السينمائي السعودي صالح الفوزان، والكاتب والناقد السينمائي البحريني أمين صالح.

5 مسابقات و20 جائزة للأفلام 

تتضمن الدورة التاسعة في المهرجان، مسابقات الأفلام والسيناريو مع تطوير هيكلها وإضافات جوائزها، وذلك بتقديم 20 جائزة لمسابقات الأفلام، و6 جوائز لمسابقة السيناريو غير المنفذ، و6 مِنَح لمشاريع سوق الإنتاج.

فيما تتنافس المشاركات المرشحة في 5 مسابقات على جوائز مسابقة الأفلام الطويلة وعددها ثمانية، جوائز الأفلام القصيرة وعددها سبعة، مسابقة الأفلام الوثائقية وعددها أربعة. هذا بالإضافة إلى جائزة خاصة مقدمة للفيلم الخليجي، 

أفلام السعودية السجادة الحمراء السينمائي السعودي صالح الفوزان الفن السعودي الملك عبدالعزيز مركز الملك عبدالعزيز الثقافي وزارة الثقافة

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