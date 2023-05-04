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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط عصابة سرقة بطاريات أبراج شركات المحمول بالبحيرة

المتهمين
المتهمين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة .

تبلغ لمركز شرطة حوش عيسى بمديرية أمن البحيرة من (مسئولى بإحدى شركات شبكات الإتصالات) بقيام مجهولين (أحدهم يحمل سلاح نارى ويستقلون سيارة ربع نقل) بتهديدهم والإستيلاء على (22 بطارية) خاصة ببرج محمول تابع للشركة محل عملهم كائن بدائرة المركز ، وكذا الإستيلاء على (3 هواتف محمولة - 2 إطار كاوتش لسيارة ربع نقل خاصة بأحد المُبلغين) ولاذوا بالهرب .

 تم تشكيل فريق بحث مشكل من قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (عدد 5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" وأحدهما مطلوب ضبطه وإحضاره فـى 3 قضايا  "سرقة ، سرقة بطارية" ومحبوس حالياً  ، مقيمين بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية) .

عقب تقنين الإجراءات وبإستهداف المتهمين أمكن ضبطهم وبحوزتهم (بندقية آلية وخزينة بها عدد من الطلقات - سيارة ربع نقل مستأجرة "المستخدمين فى إرتكاب الواقعة" - 3 هواتف محمولة خاصة بالمبلغين) وبمواجهتهم إعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى إرتكاب وقائع سرقات البطاريات الخاصة بأبراج شركات المحمول .

وأضافوا بقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لعميلهم (سىء النية "له معلومات جنائية" - مقيم بالمنوفية) أمكن ضبطه والسيارة خاصته (ربع نقل متحصلة من نشاطه الإجرامى) .. وقيامه بالتصرف فى المسروقات لعميله سىء النية ، وأمكن ضبطه وأرشد عن باقى المسروقات .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية امن البحيرة سقوط عصابة حوش عيسى البحيرة

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