التضامن: صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى بحادث أتوبيس الوادي الجديد

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، عن صرف تعويضات للمصابين وأسر المتوفين في الحادث الذي وقع صباح اليوم، الخميس، بين حافلة ركاب وشاحنة نقل على طريق «الخارجة - أسيوط»، وأسفر عن وفاة 18 راكبا، وإصابة 29 آخرين.

وأوضحت وزيرة التضامن أنه سيتم صرف 100 ألف جنيه لكل أسرة متوفى، أما المصابون فيقرر الصرف طبقاً لمدة البقاء في المستشفى، ولنسبة العجز حال حدوث عجز.

وأكدت أن رئيس الوزراء وجه بسرعة صرف التعويضات أول الأسبوع القادم.

جدير بالذكر أن جميع الضحايا من محافظة الوادي الجديد باستثناء طبيب بيطري شاب من محافظة القاهرة، كما أن أكثر الضحايا من الرجال بإجمالي 13 رجلا وسيدتين وثلاثة أطفال.

وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة العام، ومستشفى أسيوط الجامعي، والإيمان بأسيوط.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث لمساعدة الأسر، حيث انتقلت لجنة الإغاثة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة على الفور لموقع الحادث لمعاينته وحصر الخسائر فى الأرواح ومساعدة الأسر.

وقد تم توجيه مؤسسة التكافل الاجتماعي بالوادي الجديد بصرف مساعدة عاجلة لأسرة كل متوفى قدرها 10 آلاف جنيه.

كما قامت الوزيرة بالتنسيق مع جمعيات الهلال الأحمر المصري والجمعية الشرعية وبنك الطعام المصري والجمعية الخيرية ببولاق والجمعية الخيرية بالخارجة وجمعية البيئة بحي معاذ وغيرها من الجمعيات المحلية، وذلك للتعاون في نقل أسر المصابين، وتقديم المساعدات السريعة للأسر، ولتوفير الكساء للمصابين، والأغدية لأسرهم، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأسر المتوفين والمصابين.