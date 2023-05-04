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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تنتحل صفة موظفة حكومية لسرقة السيدات كبار السن بدعوى صرف معاش

المتهمة
المتهمة

انتحلت سيدة صفة موظفة حكومية لسرقة السيدات كبار السن بدعوي صرف معاش لهن ، ونجح رجال مباحث القاهرة في ضبط المتهمة  تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة عين شمس من ربة منزل ، مقيمة بدائرة القسم قررت بتضررها من إحدى السيدات غير معلومة لديها ، حضرت إليها بمسكنها وقامت بإيهامها أنها موظفة من إحدى الجهات الحكومية وتقوم على دراسة حالة كبار السن لصرف معاش حكومى إلا إنها فوجئت بمغافلتها والاستيلاء منها على كمية من المشغولات الذهبية من داخل مسكنها ، ولاذت بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تبين أن وراء إرتكاب الواقعة إحدى السيدات " لها معلومات جنائية" مقيمة بالجيزة تم إستهدافها وضبطها حال تواجدها بدائرة القسم .

وبمواجهتها اعترفت بإرتكاب الواقعة بأسلوبى انتحال الصفة والمغافلة ، وأقرت بتصريف المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عميلها "سيئ النية" صاحب محل مشغولات ذهبية مقيم بالجيزة تم استهدافه وضبطه وعثر بحوزته على كافة المسروقات وكذا كمية من المشغولات الذهبية وأقر بتحصله عليها من المتهمة .

واعترف بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة و أقر أن المتهمة تزاول نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن من خلال استهداف السيدات كبار السن وإيهامهن بأنها موظفة من إحدى الجهات الحكومية والإستيلاء على ما بحوزتهن من مبالغ مالية ومشغولات ذهبية وأن المضبوطات حيازة المتهم من متحصلات  (8) وقائع سرقة آخرى ، وأضافت بإنفاقها المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتها الشخصية .

كما اعترف المتهم بتصرفه فى عدد من المسروقات المستولى عليها ، وباستدعاء المجنى عليهن تعرفن على المضبوطات واتهمنها بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سرقة شرطة عين شمس صرف معاش ضبط سيدة كبار السن مباحث القاهرة مشغولات ذهبية

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