انطلاق الإعلان الرسمي لفيلم "الصف الأخير" لـ بيومي فؤاد وتيام قمر

طرحت شركة الشركة المنتجة لفيلم "الصف الأخير" للمخرج شريف محسن، وذلك تمهيدًا لانطلاقه في دور العرض السينمائية يوم 17 مايو القادم.

وكشف الإعلان الرسمي عن سفر تيام لعرض رواية مع فرقته المسرحية، ولكنه يتعرض للسرقة أثناء سفره، ويقابل بيومي فؤاد الذي يتورط معه في العديد من المشاكل، وذلك بهدف استرجاع أمواله المسروقة.

ويقوم ببطولة الفيلم بيومي فؤاد وتيام قمر، ويشاركهما ياسر الطوبجي، محمد عبد العظيم، أمجد عابد، والوجه الجديد نورا عبدالرحمن. الفيلم قصة وسيناريو شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، وحوار علاء حسن. من إخراج شريف محسن.

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي لفيلم الصف الأخير للمخرج شريف محسن، ومن المقرر انطلاقه في دور العرض المصرية يوم 17 مايو الحالي.

ويكشف البوست عن أبطال الفيلم بيومي فؤاد وهو يرتدي ملابس صعيدية ونظارة سوداء وتيام قمر الشاب فما العلاقة التي تجمعهما؟