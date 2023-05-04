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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس تشارك في الاحتفال بتتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا

تونس علم
تونس علم

تشارك تونس - ممثلة في وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار - في الاحتفال بتتويج الملك والملكة القرينة للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية. 

وبحسب بيان صادر عن الخارجية التونسية  اليوم الخميس؛ فإن مشاركة عمار تأتي بتعليمات من الرئيس التونسي قيس سعيد. 

ومن المقرر أن يشارك  عمار في الحفلين الرسميين المزمع تنظيمهما بهذه المناسبة يومي 5 و6 مايو 2023.

تجدر الإشارة إلى أنّ بريطانيا تستعد لتتويج ملكها الجديد تشارلز الثالث خلفا للملكة الراحلة اليزابيث الثانية التي تربعت على عرش المملكة لـ 70 عاما.

وينتظر أن يصطف عشرات الآلاف من البريطانيين والسياح على طول الطريق الذي سيسلكه موكب تشارلز وزوجته كاميلا بين قصر باكينغهام وكنيسة ويستمنستر.

 كما دُعي حوالى 2300 شخص لهذا الحفل، بينهم مئة رئيس دولة.

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