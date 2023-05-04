اشتعال صهريج مواد نفطية في الأردن ومصرع 3 أشخاص

شهد الأردن اليوم حادث تصادم مروعًا ما بين صهريج محمل بمواد نفطية ومركبة أدى إلى وفاة 3 أشخاص بعد اشتعال المركبتين في إربد.

وذكر المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان، فإن الفرق المتخصصة في مديرية دفاع مدني شرق إربد وشرطة إربد والرمثا تعاملت مع حادث تصادم وقع ما بين صهريج محمل بمواد نفطية ومركبة ما أدى إلى اشتعال المركبتين بمنطقة دوار جامعة العلوم والتكنولوجيا.

وبين أن كوادر الدفاع المدني وشرطة اربد والرمثا تحركوا إلى موقع الحادث وقاموا بإطفاء المركبتين حيث نتج عنه وفاة ثلاثة أشخاص وتم إجلاؤهم إلى المستشفى، وفتح تحقيق مروري بالحادث.