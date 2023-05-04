تحذير عاجل من الصحة: حقن البرد بدون استشارة طبيب تسبب الوفاة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة أنه لا يجب على أى مريض شرب دواء إلا بعد الكشف الطبى.

وحذر حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة” الحصول على حقن البرد في الصيدليات دون استشارة الطبيب أولا.

الوفاة فى الحال

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أن حقن البرد لها عدة مكونات كيميائية كثيرة ولها آثار تفاعلية كبيرة والحصول عليها بدون استشار طبيب مختص تسبب وفيات وهو ما حدث قبل ذلك.

وتابع حسام عبد الغفار قائلا: "وفاة مواطن واحد بسبب حقنة خطأ مشكلة كبيرة، فيه ناس اتوفت فى نفس لحظة الحصول على الحقن".

