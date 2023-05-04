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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السويد تصدر أمرا باعتقال منظم عملية حرق القرآن الكريم راسموس بالودان

السويد
السويد

ذكرت صحيفة “افتونبلاديت”، اليوم الخميس، أنا لادعاء السويدي اصدر أمر باعتقال راسموس بالودان، زعيم الحزب اليميني المتطرف، بعد أن حرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في يناير.

وأكدت الصحيفة، أنه بمجرد عبوره الحدود السويدية، سيتم اعتقاله على الفور.

وقبل بضعة أشهر، تم فتح تحقيق ضد بالودان في قضايا التحريض على الكراهية العرقية والعداوة، فضلاً عن إهانة أحد المسؤولين والاعتداء عليهم بفظاظة.

وتم استدعاؤه للاستجواب، لكنه ذكر أنه لن يأتي إلى السويد.

واعترف المدعي العام السويدي، أدريان كومبييه-هوج، بإمكانية استجواب بالودان في الدنمارك بمساعدة الشرطة الدنماركية.

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ووصف بالودان الاتهامات الموجهة إليه بأنها سخيفة، وقال: "لا تريد الشرطة السويدية بشكل عام وشرطة مدينة مالمو على وجه الخصوص حمايتي، لذا فمن الخطير بالنسبة لي أن آتي إلى السويد".

وفي أوائل عام 2023، اندلعت فضيحة كبرى بين تركيا والسويد بشأن حرق المصحف الشريف بالقرب من السفارة التركية في ستوكهولم.

وفي 21 يناير، أحرق بالودان نسخة من القرآن الكريم علانية أمام البعثة الدبلوماسية التركية.

راسموس بالودان الحزب اليميني المتطرف القران الكريم لادعاء السويدي الحدود السويدية السويد

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