دعاء الصدقة عن المريض وفضلها في الشرع الشريف

دعاء الصدقة عن المريض، أكد عددا من العلماء أنه لا يشترط أن تكون الصدقة مبالغ مالية لكن من الممكن أن تخرج في صورة إعطاء طعام للمحتاجين أو مساعدة مريض في شراء الأدوية أوالتبرع لمستشفى الصدقة عن المريض ورد في الشرع الشريف وفي الحديث الشريف عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ »، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنْ يُطِيقُ هَذَا ؟ قَالَ: إِنَّ تَسْلِيمَكَ عَلَى الرَّجُلِ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُكَ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، وَعِيادَتُكَ الْمَرِيضَ صَدَقَةٌ، وَإِغَاثَتُكَ الْمَلْهُوفَ صَدَقَةٌ، وَهِدَايَتُكَ الطَّرِيقَ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ .



ويستحب للمسلم عند اخراج الصدقة يقول اللهم اقبلها مني واجعلها لي ذخرا يا رب العالمين، وتدعو الله بعد أن تخرج الصدقة ويكون أفضل بعد إخراج الصدقة لأن الدعاء أرجى لقبول صدقتك.

وقال صلى الله عليه وسلم: (كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس)، ويدعوا المسلم بسبب صدقته.

-اللهم هذا عطائي على قدرتي، فأعطني على قدرتك.. يا مغير الأحوال غيّر حالنا إلى أفضل حال واستجب منا ما وهبتنا به.

-اللهم إني عبدك الضعيف جئتُ لك بما رزقتني به، فتقبلهُ مني يا الله وارحمني إنك غفورٌ رحيم.

-اللهمَّ بعلْمِك الغيبِ، وقدْرتِك على الخلقِ، أحْيِني ما علمتَ الحياةَ خيرًا لي، وتوفَّني إذا علِمْتَ الوفاةَ خيرًا لي، اللهمَّ وأسألُك خشيتَك في الغيبِ والشهادةِ، وأسألُك كلمةَ الإخلاصِ في الرضا والغضبِ، وأسألُك القصدَ في الفقرِ والغنى، وأسألُك نعيمًا لا ينفدُ وأسألُك قرةَ عينٍ لا تنقطعُ، وأسألُك الرضا بالقضاءِ، وأسألُك بَرْدَ العيْشِ بعدَ الموتِ، وأسألُك لذَّةَ النظرِ إلى وجهِك، والشوقَ إلى لقائِك، في غيرِ ضرَّاءَ مضرةٍ، ولا فتنةٍ مضلَّةٍ اللهمَّ زيِّنا بزينةِ الإيمانِ، واجعلْنا هداةً مُهتدينَ.

-اللهم تقبَّل منِّي إنك أنت السميع العليم… اللهمَّ اجعلها مغنمًا ولا تجعلها مغرمًا.

رب اجعلها دافعة، نافعة رافعة، جالبة للخير، صارفه للشر ومظللة في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك وزيادة في فضلك.

حديث عن الصدقة

حديث عن الصدقة، ورد العديد من الأحاديث النبوية عن سيدنا النبي في أهمية الصدقة وفضل الصدقة وأفتت المؤسسات الدينية أيضا عن مصارف الصدقة ولمن تصرف ، ومما ورد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، عَنْ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ، قِيلَ: أَرَأَيْت إنْ لَمْ يَجِدْ ؟ ، قَالَ : يَعْتَمِلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ، قَالَ : أَرَأَيْت إنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ، قَالَ : يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفِ، قَالَ : قِيلَ لَهُ : أَرَأَيْت إنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ؟، قَالَ : يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ الْخَيْرِ، قَالَ : أَرَأَيْت إنْ لَمْ يَفْعَلْ، قَالَ : يُمْسِكُ عَنْ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ، ويستحب للمسلم أن يدعوا لمن يتصدق ويقول اللهم بارك له في ماله وبارك له في أولاده وصحته.

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ما مِن يَومٍ يُصْبِحُ العِبادُ فِيهِ، إلَّا مَلَكانِ يَنْزِلانِ، فيَقولُ أحَدُهُما: اللَّهُمَّ أعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، ويقولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا

قال النَّبي -صلى الله عليه وسلم-: والصدقةُ تُطفئُ الخطيئةَ كما يُطفئُ الماءُ النارَ

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا أنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِن طَعامِ بَيْتِها غيرَ مُفْسِدَةٍ كانَ لها أجْرُها بما أنْفَقَتْ، ولِزَوْجِها بما كَسَبَ، ولِلْخازِنِ مِثْلُ ذلكَ، لا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أجْرَ بَعْضٍ شيئًا

-عدة أحاديث نبوية شريفة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن الصدقة لاتقتصر على اعطاء المال الفقير فقط عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: السَّاعِي علَى الأرْمَلَةِ والمِسْكِينِ، كالْمُجاهِدِ في سَبيلِ اللَّهِ، أوِ القائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهارَ

دفع الأذى عن الناس، قال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ فإنَّها صَدَقَةٌ مِنْكَ علَى نَفْسِكَ

قال الرسول -صلى الله عليه وسلم من أنظرَ معسرًا كانَ لَه بِكلِّ يومٍ صدقةٌ ومن أنظرَه بعدَ حلِّهِ كانَ لَه مثلُه في كلِّ يومٍ صدقةٌ

-يا رب ارزق بالخير بالمال الوفير وبارك له فيه.

-اللهم ارزقه بالتقي والعفاف والغني.

-اللهم ابعد عنه البلاء والوباء يا رب العالمين.

-يسر يا رب له أمره واحلل عقدته وفرج همه وغمه.

-اللهم ارزقه الرزق الحلال وابعد عنه الحرام.

-اللهم بيض له وجه يوم ان يلقاك ونور له قبره واكرمه بحسن الخاتمة.

-اللهم اجعله من عبادك القليلين حيث قال وقليل من عبادى الشكور.

-اللهم ارزقه الولد الصالح والزوجة الصالحة واكرمه بالسعادة في الدنيا والآخرة.

مصارف الصدقة

مصارف الصدقة، من الأمور التي يستحب فيها أن تصرف الصدقة بناء المساجد والمعاهد وشراء أجهزة للمستشفيات وشق الأنهار ومن مصارف الصدقة أيضا سقيا الماء، روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا ماتَ ابنُ آدَمَ انقَطَعَ عَمَلُه إلَّا مِن ثَلاثٍ: صَدَقةٍ جارِيةٍ، أَو عِلمٍ يُنتَفَعُ به، أَو وَلَدٍ صالِحٍ يَدعُو لَهُ ويقول الإمام الرافعي الشافعي: والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف.



وأكدت دار الإفتاء في فتوى لها عن مصارف الصدقة نصا تقول" أن كل ما كان وقفًا يكون مصرفًا للصدقة الجارية كبناء المساجد والمدارس والمعاهد الدينية والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية ومراكز محو الأمية وبناء الجسور وشق الأنهار والترع واستصلاح الأراضي وبناء الحصون للدفاع عن الأمة، كل ذلك وأمثاله مما يُخرِجه الواقف عن ملكه إلى ملك الله تعالى، وتكون غَلَّته ورِيعه لجهات الخيرات المختلفة؛ يكون بنودًا لمصارف الصدقة الجارية.

و جاء في رواية أخرى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ-،قال : قال رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ؟ قَالَ: إِمَاطَتُكَ الْأَذَى عَنِ الْطَرِيقٍ صَدَقَةٌ، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ الطَّرِيقَ صَدَقَةٌ، وَعِيَادَتُكَ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ صَدَقَةٌ، وَاتِّبَاعُكَ جِنَازَتَهُ صَدَقَةٌ، وَرَدُّكَ السَّلَامَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ.