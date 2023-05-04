غدا.. فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة الكويتي والداخلية تكشف الشروط

ألزمت وزارة الداخلية الكويتية الراغبين في خوض انتخابات مجلس الأمة الكويتي بعدد من الضوابط قبل خوض غمار الترشح.

وبحسب بيان الوزارة الكويتية؛ يفتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة اعتباراً من صباح غدٍ الجمعة ولمدة 10 أيام متتالية، ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد 14 مايو الجاري.

وعن شروط الترشيح؛ أوضحت الداخلية الكويتية انها تتمثل في :



1 - أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون.

2 - أن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب.

3 - ألا يقل سنّهُ يوم الانتخاب عن 30 سنة ميلادية.

4 - أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.

5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، كما يحرم من الانتخاب كل من أُدين بحكم نهائي في جريمة المساس ب: أ -الذات الإلهية ب - الأنبياء ج - الذات الأميرية