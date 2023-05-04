رئيس تحالف الحرية والتغيير السوداني: القوات المسلحة المؤسسة الشرعية للحكم في البلاد

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن ما تبذله الجامعة العربية من جهود لتهدئة الأوضاع في السودان هو أمر طبيعي إزاء أزمة تواجهها دولة عضو، وهو يندرج في صلب المهام التي تضطلع بها الجامعة للسعي إلي الحفاظ علي الاستقرار في دولها الأعضاء.

وشدد أبوالغيط خلال استقباله جعفر الميرغني نائب رئيس الحزب الديمقراطي السوداني ورئيس تحالف الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، على أهمية الوقف الفوري للقتال حقناً لدماء أبناء الشعب السوداني.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن أبو الغيط استمع إلى شرح من الميرغني حول موقف ورؤى التحالف الذي يقوده والذي يضم أكثر من 35 حزباً وحركة سياسية حيال الصدام الجاري في السودان، حيث أكد الميرغني على دعم الكتلة الديمقراطية الكامل للقوات المسلحة السودانية برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان باعتبارها المؤسسة الشرعية للحكم في البلاد، كما أكد الميرغني أهمية الدور العربي والجامعة العربية في الأزمة الراهنة من أجل إعادة الاستقرار في السودان.



وأضاف المتحدث أن الميرغني قام بتسليم الأمين العام خطاباً موجهاً من تحالف الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، والذي يطلب من خلاله التحرك بصورة عاجلة لوقف الاقتتال بين طرفي النزاع برعاية الجامعة العربية، والتحرك الفوري لبدء حوار سوداني سوداني بتسهيل من الجامعة العربية.



كما قدم الميرغني الشكر للأمين العام على الاهتمام الذي توليه الجامعة العربية منذ اندلاع الأحداث والتحركات التي قام بها سيادته لتهدئة الأوضاع، خاصة خلال عيد الفطر المبارك.