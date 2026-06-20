إنذار ثم حذف القيد.. ماذا يحدث عند عدم تجديد السجل التجاري في الموعد المحدد؟

وضع قانون السجل التجاري قواعد واضحة للتعامل مع عدم تجديد القيد، حيث أجاز محو التسجيل بعد مرور مدة محددة من تاريخ إنذار صاحب الشأن رسميًا، وعدم اتخاذ إجراءات التجديد المطلوبة.

ووفقا للقانون، يجدد القيد فى السجل التجارى كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد ويقدم الطلب من أصحاب الشأن الموضحين فى المادة السابقة خلال الشهر السابق لانتهاء المدة ويقبل الطلب إذا قدم خلال التسعين يوما التالية لانتهاء المدة على أن يؤدى الرسم فى هذه الحالة مضاعفا.

تقديم طلب التجديد

ويمحى القيد فى حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضى تسعين يوما من تاريخ إنذاره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.

وعلى التاجر أو من يئول إليه المحل التجارى أو الممثلين القانونيين للشخص الاعتبارى حسب الأحوال أن يطلبوا طبقا للاوضاع المقررة محو القيد من السجل التجارى فى الأحوال الآتية:

- اعتزال التاجر تجارته، ومغادرته البلاد نهائيا أو وفاته.

- انتهاء تصفية الشخص الاعتبارى أو توقف نشاطه.

ويجب تقديم طلب محو القيد المنصوص عليه فى المادة السابقة خلال شهر من تاريخ الواقعة التى تستوجبه، فإذا لم يقدم صاحب الشأن طلب المحو كان على مكتب السجل التجارى أن يمحو القيد من تلقاء نفسه بعد التحقق من السبب الموجب له.