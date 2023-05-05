أخبار الفن.. النحوم في حفل روائع الموجي..ساعة إجابة في دور العرض الخليجية والعربية

نشر قسم الفن عدد من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

فؤاد وتامر عاشور وحميد.. توافد النجوم على حفل روائع الموجي بالسعودية

توافد منذ قليل أعداد كبيرة على حفل روائع الموجي المقام حاليًا فى السعودية، ويحيه مجموعة كبيرة من النجوم المصرييين.

أروى جودة عن خالد النبوي: فنان مثقف وملتزم

تحدثت الفنانة اروى جودة عن الفنان خالد النبوي وذلك بعد العمل معه في مسلسل رسالة الإمام الذي عرض في موسم رمضان الماضي، وأكدت أنه فنان مثقف جدا ويحب كل زملائه.



فيلم عن رحلة الموجي في حفل على خشبة مسرح أبو بكر سالم

عرض خلال حفل روائع الوجي فيلم عن الراحل وحكوا من خلاله عن مسيرته الفنية الكبيرة بشهادات من المقربين والمتخصصين.

ساعة إجابة في دور العرض الخليجية والعربية

ينطلق الفيلم العائلي الكوميدي ساعة إجابة في دور العرض السينمائية الخليجية والعربية، من بينهم المملكة العربية السعودية، الإمارات، البحيرين، سلطنة عُمان، قطر، الكويت والعراق، وذلك بعد أن شهد الفيلم عرضه العالمي الأول في ختام مهرجان هوليوود للفيلم العربي بحضور حشد من نجوم وصنّاع السينما في الوطن العربي.

18 مايو.. جورج وسوف يحيي حفلا غنائيا في قطر

يستعد المطرب جورج وسوف لإحياء حفل غنائى يوم 18 من شهر مايو الحالي داخل أحد الفنادق الكبرى بقطر.